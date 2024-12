Taylor Swift: Rührender Moment mit ihren Eltern beim „Eras“-Abschluss

Taylor Swift hat die letzten Konzerte ihrer „Eras Tour“ gegeben. Am Sonntag (8. Dezember) beendete der US-Popstar ihre Rekord-Tour nach fast zwei Jahren im kanadischen Vancouver mit drei ausverkauften Shows. Mit dabei: Ihre Eltern Andrea und Scott Swift, denen sie nach dem ersten Abend in die Arme fiel.

Überraschungs-Mash-up für ihre Eltern

Den privaten Moment nach der Show am Freitagabend hielt ein Fan mit der Kamera fest. Im Video: Die 34-Jährige, wie sie zuerst ihrer Mutter um den Hals fällt, bevor sie auch ihren Vater in die Umarmung mit einschließt. Die treuen Fans der Sängerin, Swifties genannt, sind sich in den Kommentaren zum Clip einig: Das war süß. „So ein ergreifender Augenblick. Taylors Liebe zu ihren Eltern ist einfach alles“, reagierte ein User. „Die beiden haben eine großartige Tochter“, meinte ein anderer. Swifts Eltern ließen sich bereits 2011 nach 25 Jahren Ehe scheiden, hielten während der Karriere ihrer Tochter aber weiterhin zusammen.

Hier ansehen:

Vieles deutet darauf hin, dass die gefeierte Musikerin den beiden an diesem Abend auch zwei Ständchen widmete. So gingen Fans im Netz davon aus, dass ihr Idol das Überraschungs-Mash-up ihrer Songs „Never Grow Up“ und „The Best Day“ für ihre Familie performte. Denn in den Texten der beiden Songs bezieht sie sich auf ihre Eltern. Im letzteren singt sie, adressiert an ihre Mutter: „Daddy’s smart and you’re the prettiest lady in the whole wide world“.

Kein Gatte, dafür Patte

Taylor Swifts Freund, Quarterback Travis Kelce, war indes beim Abschluss der Tournee nicht anwesend. Er war selbst beruflich verpflichtet – ein Footballspiel seiner Kansas City Chiefs. Auch er war ein prägender Teil der „Eras Tour“ – das berühmte Pärchen kam offiziell im Oktober 2023 zusammen, nach dem Kelce seiner Angebeteten im Sommer bei einer ihrer Shows ein Freundschaftsarmband mit seiner Telefonnummer zu überreichen versuchte.

Mit dem Ende ihrer Tour kann Swift auf bahnbrechende Erfolge zurückblicken: Die Konzertreihe, die im März 2023 begann, spielte nach Schätzungen des Fachmagazins „Pollstar“ mehr als zwei Milliarden Dollar (rund 1,9 Milliarden Euro) ein. Das macht sie mit Abstand zur kommerziell erfolgreichsten Tournee in der Geschichte. Bisher hatte Elton John den Rekord gehalten. Mit seiner Abschiedstournee „Farewell Yellow Brick Road“ hatte er fast eine Milliarde US-Dollar eingespielt.

In ihrer Dankbarkeit fand der Weltstar am finalen Abend in Vancouver noch einige Worte für ihre Anhänger:innen, bevor sie die Bühne verließ: „Diese Tour war das Abenteuer meines Lebens […]“, beteuerte Swift. „Wir werden nie vergessen, dass ihr uns diesen Moment geschenkt habt.“