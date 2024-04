Taylor Swift schreibt mit ihrem neuen Album „The Tortured Poets Department“ weitere Rekorde – und zeigt sich auch in den deutschen Charts ausgesprochen erfolgreich.

Mit „The Tortured Poets Department“ sichert sich der US-amerikanische Pop-Superstar zum dritten Mal in ihrer Karriere den Spitzenplatz in den deutschen Albumcharts. Auch in Sachen Streaming läuft es hierzulande bestens: So wurde das Album am Tag der Veröffentlichung 11,5 Millionen Mal abgerufen – ein absoluter Rekord! Auch auf Wochensicht lief das ähnlich: Kein Album und keine Künstlerin wurde innerhalb einer Woche mehr gestreamt.

Internationaler Mega-Rekord

Weltweit geht die Rekordserie ebenfalls weiter: In weniger als einer Woche nach der Veröffentlichung kommt „The Tortured Poets Department“ bereits auf über eine Milliarde Streams. Auch das ist in dieser Zeitspanne bislang niemand anderem gelungen.

Taylor Swift: Label freut sich über Erfolge

Das sorgt natürlich nicht nur bei den Fans, sondern auch bei Swifts Plattenfirma für große Freude. Ulf Zick, der President of International Repertoire von Universal Music International, erklärt: „Taylor Swift ist einfach DIE Künstlerin unserer Zeit und bricht mit ihrem neuen Album wieder einmal alle Rekorde. Auf dieser Flughöhe immer wieder abzuliefern, ist absolut einzigartig und verdient größten Respekt. Wir bedanken uns bei Taylor, ihrem Team, Republic Records, allen Partnern und vor allem bei unserem gesamten Team, welches über alle Bereiche absolute Peak Performance gebracht hat. Unglaublich gut!“

Auch Frank Briegmann, der Chairman & CEO von Universal Music Central Europe und Deutsche Grammophon, freut sich: „Wenn Poesie und Musik sich vereinen, entsteht ein Werk, das Millionen Menschen erreicht und bewegt. Taylor ist das einmal mehr gelungen, und so können wir mit ihr in Deutschland die größte Album-Debütwoche 2024 und die meisten Streams, die jemals eine Künstlerin in einer Woche erreicht hat, feiern. Herzlichen Glückwunsch an Taylor zu diesem tollen Album und vielen Dank an alle Beteiligten, Partner und das gesamte Team.“

Wo es noch nicht geklappt hat

Nur in einer Sache klappt es noch nicht so ganz: meistgehörter Artist in der Streamingwelt weiterhin The Weeknd, Swift belegt hier nur Platz zwei. Ob sich das bald ändert?