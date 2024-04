Taylor Swifts Fans – auch „Swifties“ genannt – haben es in sich. Das zeigte sich unter anderem, als ein Kritiker es wagte, die Musik ihrer Heldin negativ zu bewerten. Swifts Fans schickten dem Autoren Morddrohungen, worauf zukünftige Albumkritiken lieber anonym verfasst wurden.

Mit den gewaltbereiten Swifites möchte sich auch Machine Gun Kelly nicht anlegen. In einem neuen Interview teilt der Sänger mit: „Du musst verrückt sein, wenn du denkst, dich mit diesen Fans anlegen zu wollen.“

MGK zu bösen Worten über Swift gedrängt

Auch, wenn Machine Gun Kelly sich sowieso nicht trauen würde, ein böses Wort über Swift zu sagen, hat er gar nicht das Verlangen danach. Die Idee, überhaupt Kritik an dem Popstar auszuüben, war eine fiese Aufgabe in einem Interview. So war er Gast in einer neuen Folge der YouTube-Show „Hot One Versus“. In der Sendung müssen Celebrities entweder üble Fragen beantworten, eine gemeine Aufgabe erledigen, oder aber ein sehr scharfen Chicken-Wing essen.

Der 34-Jährige wurde von Co-Gast Trippie Redd dazu aufgefordert, drei negative Dinge über Taylor Swift zu sagen – MGK entschied sich für den Chili-Chicken-Wing. Zudem findet er nichts als positive Worte über die Sängerin: „Taylor ist eine Heilige und sehr nett zu mir“, sagt er, bevor er in den scharfen Snack beißt.

Machine Gun Kelly: Streit mit anderen Stars

Machine Gun Kelly hat in der Vergangenheit bereits bewiesen, dass er auch anders kann. So ist der Rapper seit Jahren im Streit mit Eminem. Im Jahr 2018 veröffentlichte Machine Gun Kelly seinen Eminem-Disstrack „Rap Devil“ als Antwort auf ein paar beleidigende Zeilen, die Eminem auf seinem Album „Kamikaze“ rappte. Als Reaktion veröffentlichte Eminem wiederum seinen Song „Killshot“, um seinem Kontrahenten den Rest zu geben. In der öffentlichen Debatte über den Schlagabtausch gewann Eminem.

Auch mit Corey Taylor von Slipknot liegt Machine Gun Kelly im Clinch. Beide Musiker haben bereits mehrere Male öffentlich klargemacht, dass sie nicht gerade Fan voneinander sind. Während MGK Slipknot als „alte schräge Typen“ bezeichnete, ist Taylor der Meinung, dass der Rapper nur eingeschnappt sei, da Taylor zuvor ein Feature abgelehnt habe.

Eine weitere Auseinandersetzung hatte Machine Gun Kelly mit MMA-Kämpfer Conor McGregor 2021 bei den VMAs. Auf der Veranstaltung ist es fast zu einer Prügelei zwischen den beiden gekommen. Nachdem MGK einen Drink auf den Kämpfer verschüttet hatte, rastete dieser aus. Securitys konnten die beiden Kontrahenten auseinanderbringen, bevor es zu einem ernsthaften Kampf kam.