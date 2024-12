Taylor Swift stellt mit „Eras“-Tournee Umsatz-Rekord auf

Taylor Swift hat den Rekord für die umsatzstärkste Konzerttour aller Zeiten aufgestellt. Die US-Sängerin tourte 21 Monate lang im Rahmen ihrer „Eras“-Konzertreihe um den Globus.

Kartenverkäufe im Wert von 1,9 Milliarden Euro

Die 34-Jährige zeigte bei 149 Auftritten, was sie drauf hat. Mit der „Eras“-Tournee hat Swift Karten im Wert von 2.077.618.725 US-Dollar (knapp 1,9 Milliarden Euro) verkauft. Diese Zahlen stammen von der Produktionsfirma Taylor Swift Touring, wie die „New York Times“ berichtet.

Swift übertrifft Coldplays Tour-Einnahmen

Damit hat die „Fortnight“-Interpretin nicht nur einen neuen Rekord aufgestellt, sondern knackt auch gleich mal den von Coldplay. Denn wie „Billboard“ Ende August 2024 berichtete, habe die Band mit ihrer Welttournee „Music of the Spheres“ als erste Rockgruppe in der Geschichte mehr als eine Milliarde US-Dollar eingenommen. Jedoch begann die Reise des Teams rund um Sänger Chris Martin schon im März 2022 – und soll im Jahr 2025 noch weitergehen. Als Schlussfolgerung kann man also sagen, dass Swift mit weniger Auftritten und innerhalb eines kleineren Zeitrahmens – ihre Tournee begann am 17. März 2023 in Arizona – doppelt so viel an Geld eingenommen hat.

Waren „Eras“-Tourkarten teurer als andere Konzerttickets?

Den Angaben der Fachzeitschrift „Pollstar“ zufolge, seien insgesamt 10.168.000 Menschen zu den Konzerten gekommen. Die Zeitschrift berechnete so einen Wert von 204 US-Dollar (194 Euro) pro Konzertkarte. Daraus schlossen sie, dass der Preis für die „Era“-Tickets weit über dem Branchendurchschnitt von 131 US-Dollar (124 Euro) für die 100 größten Tourneen weltweit im Jahr 2023 lag. Die meisten Zuschauer:innen kamen übrigens am 16. Februar 2024 im australischen Melbourne zusammen. Hier sahen sich mehr als 96 Tausend Menschen Swifts Live-Performance an.

Die hohen Einnahmen behielt die Pop-Musikerin jedoch nicht nur für sich. Auch ihre Crew-Mitglieder erhielten während der zwei Jahre Tournee Boni von rund 187 Millionen Euro.