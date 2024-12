Robert Smith: Nächsten zwei Cure-Alben sind „ready“!

Albumankündigungen sind bei Robert Smith ja immer so eine Sache. Oft dauert es dann trotzdem ewig, bis neue Lieder das Licht der Welt erblicken. Auf das Cure-Album „Songs of a Lost World“ haben wir 16 Jahre warten müssen. Diesmal aber insistiert der65-Jährige sehr, sehr häufig, dass die nächsten beiden Alben bereits fertig sind. Und bald erscheinen.

Nun hat Smith Details zur Platte bekannt gegeben, die als „Begleitwerk“ zu „Songs Of A Lost World“ gedacht ist, sowie über ein drittes Album, das einen anderen Ansatz verfolgt.

Im Interview mit dem britischen „Absolute Radio“ sprach er über „Songs of a Lost World“, und was danach kommt. „Es gibt ein weiteres Album, das so gut wie fertig ist. Eine Art Gegenstück dazu“, sagte er und fügte hinzu, dass es Material für ein drittes Album gibt, das eine andere Richtung einschlägt. „Dann gibt es ein drittes, das völlig anders ist. Es ist wirklich eher zufälliges Zeug, wie nächtliche Studioaufnahmen. Aber einiges davon ist wirklich gut, es ist einfach sehr, sehr anders.“

Nicht ganz so düster

Und weiter: „’Songs Of A Lost World‘ ist ein wirklich emotionales Werk und das Gegenstück dazu ist nicht ganz so düster, aber es erforscht andere Themen ein wenig mehr“, fuhr er fort.

„Das dritte Werk wiederum ist eigentlich sehr seltsam. Ich habe den Text dazu noch nicht fertig, weil ich mich viel mehr auf die Aufführung dieser Stücke konzentriert habe. Ich möchte nicht, dass es endet –weil es so gut war. Die Reaktionen auf die neue Musik waren so, so großartig. Es war wirklich schön zu spüren, wie die Leute uns all die Liebe gaben.“

Robert Smith bei „Absolute Radio“:

An dieser Stelle findest du Inhalte aus X Corp. Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Das vollständige Interview mit Robert Smith und Danielle Perry kann man diesen Sonntag (15. Dezember) im Sunday Music Club von Absolute Radio hören. Es wird ab 20 Uhr GMT ausgestrahlt und ist hier verfügbar.

Alle Erlöse gehen an „War Child“: The Cure veröffentlichen „Songs of a Live World“

Das Live-Album umfasst die acht Songs des neuen Cure-Albums „Songs of a Lost World“ in den Live-Versionen,wie Robert Smith und Kollegen sie am 01. November beim Record-Release-Konzert im Londoner Troxy dargeboten hatten.

Tracklist „Songs of a Live World“:

ALONE (Live Troxy London MMXXIV)

AND NOTHING IS FOREVER (Live Troxy London MMXXIV)

A FRAGILE THING (Live Troxy London MMXXIV)

WARSONG (Live Troxy London MMXXIV)

DRONE:NODRONE (Live Troxy London MMXXIV)

I CAN NEVER SAY GOODBYE (Live Troxy London MMXXIV)

ALL I EVER AM (Live Troxy London MMXXIV)

ENDSONG (Live Troxy London MMXXIV)

Also acht von 31 Konzert-Songs. Ob der Rest des Sets mit Klassikern wie „A Forest“, „The Walk“, „Just Like Heaven“ und „Boys Don’t Cry“ noch das Licht der Welt erblicken wird, ist unklar. Das komplette Konzert gibt es auf YouTube zu sehen.

„Songs of a Live World“ wird über die Cure-Website vertrieben. Bislang in sechs Versionen: CD, LP, Kassette, sowie in Bundles mit dem Studioalbum „Songs of a Lost World“. Dazu der Hinweis, dass die Lieferung womöglich bis Weihnachten nicht ankommen wird. Die Veröffentlichung kommt am 13. Dezember.

Was auf den ersten Blick wie ein gutes Tonträger-Geschäft für The Cure wirkt, hat einen ehrenvollen Hintergrund. Die Band spendet sämtliche Erlöse aus den Verkäufen an „War Child“.