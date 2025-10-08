Taylor Swift: Kein Super Bowl, weil Travis auf dem Feld sterben könnte

Taylor Swift trat am Montagabend in der „Tonight Show “auf, wo sie mit Moderator Jimmy Fallon über ihr neues Album „The Life of a Showgirl“ sprach. „Das war eine Überraschung und ein Geheimnis, das ich ein Jahr lang mit mir herumgetragen habe“, sagte sie über das Album. „Und es ist so aufregend. Es ist, als würde man sagen: ‚Ich habe ein wirklich tolles Weihnachtsgeschenk für meinen Bruder!‘ Aber man hat es schon ein Jahr lang. Und deshalb ist es wirklich aufregend, dass sie das Geschenk geöffnet haben und mit den Spielsachen spielen.“ Sie ergänzte: „Ich glaube, dies ist die Zeit, die am besten zu meiner damaligen Lebenssituation passt, als ich das Album geschrieben habe – und zu meiner jetzigen, da es nun veröffentlicht ist. Ich fühle mich genau so wie damals, als ich diese Songs geschrieben und aufgenommen habe.“

Über Travis Kelce und ihre Masteraufnahmen

Im langen Gespräch sprach die Popstar über den Heiratsantrag von Travis Kelce und darüber, dass sie kürzlich die Rechte an ihren Masteraufnahmen zurückerhalten hat. „Die Tatsache, dass dies passiert ist, kommt mir immer noch völlig absurd vor“, sagte sie über die Rückgewinnung der Rechte an ihren ersten sechs Alben. „Denn ich hatte mich irgendwie damit abgefunden, dass ich meine Musik neu aufnehmen würde – dass ich versuchen würde, diese Songs so genau und originalgetreu wie möglich nachzubilden. Und genau das wollte ich auch tun, weil mir zuvor noch niemand die Möglichkeit gegeben hatte, auf meine Arbeit zu bieten.“

Gerüchte um den Super Bowl

Im Verlauf des Interviews las Fallon mehrere Gerüchte über Swift vor und bat sie, auf jedes einzelne zu reagieren. Das erste lautete: Swift habe die Halbzeitshow des Super Bowl abgelehnt, weil die NFL ihr nicht erlaubt habe, die Aufnahmen ihrer Performance zu behalten. „Die Sache ist die: Jay-Z war immer sehr gut zu mir“, antwortete Swift und spielte auf die Tatsache an, dass Jay-Zs Roc Nation die Halbzeitshow produziert. „Unsere Teams stehen sich sehr nahe. Manchmal rufen sie an und fragen: ‚Wie steht sie zum [Super Bowl]?‘ Und das ist kein offizielles Angebot oder ein Gespräch im Konferenzraum. Nur: ‚Unsere Teams stehen sich sehr nahe, wie steht sie generell dazu?‘“

Sie fuhr fort: „Und wir können ihm immer die Wahrheit sagen. Nämlich, dass ich in einen Mann verliebt bin, der diesen Sport auf diesem Feld ausübt. Das ist gewalttätiges Schach. Das sind Gladiatoren ohne Schwerter. Das ist gefährlich. Die ganze Saison über bin ich darauf fixiert, was dieser Mann auf dem Feld macht. Können Sie sich vorstellen, dass er jede Woche da draußen ist, sein Leben riskiert, diesen sehr gefährlichen, sehr stressigen, sehr intensiven Sport ausübt – und ich denke mir: ‚Ich frage mich, wie meine Choreografie aussehen soll?‘“ Sie stellte klar, dass sie nicht während des Super Bowls auftreten wolle: „Und das hat nichts mit Travis zu tun. Er würde es toll finden, wenn ich es täte. Ich bin einfach zu sehr darauf fixiert.“

Neue Songs in der Show

Swift nutzte ihren Auftritt in der „Tonight Show“ auch, um mehrere Songs aus „The Life of a Showgirl“ vorzustellen, darunter „Opalite“ und den Titelsong des Albums.

Reaktionen aus der NFL

Im September hatte NFL-Kommissar Roger Goodell Swift eine offene Einladung ausgesprochen, während der Halbzeitshow aufzutreten. „Wir würden uns immer freuen, wenn Taylor spielen würde“, sagte Goodell in der Today Show. „Sie ist ein ganz besonderes Talent und natürlich jederzeit willkommen.“ In der vergangenen Woche wurde bekannt, dass Bad Bunny die Leitung der Super-Bowl-Halbzeitshow 2026 übernehmen wird.

Roc Nation, die NFL und Apple Music gaben offiziell bekannt, dass der puertoricanische Superstar im Februar während der Halbzeitpause des Spiels zwischen den Dallas Cowboys und den Green Bay Packers am 28. September im Mittelpunkt der NFL-Meisterschaft stehen wird. „Was ich empfinde, geht über mich selbst hinaus“, sagte Bad Bunny in einer Erklärung. „Es ist für diejenigen, die vor mir da waren und unzählige Yards gelaufen sind, damit ich kommen und einen Touchdown erzielen konnte … das ist für mein Volk, meine Kultur und unsere Geschichte.“