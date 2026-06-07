Jessie steht im Mittelpunkt von Taylor Swifts „Toy Story“-Musikvideo

Michael Stipe im Interview: „Alles was ich sehe, ist wundervoll. Moment. Tote Vögel würde ich nicht fotografieren“

Für einen Film über Spielzeug und seine menschlichen Besitzer hat das „Toy Story“-Franchise bemerkenswert gute Arbeit geleistet, sich als fester Bestandteil amerikanischer Nostalgie zu etablieren. Milliardenschwere globale Einnahmen mal beiseite – die Filme haben sich einen warmen, wohligen Platz in der Popkultur gesichert, und mit jeder neuen Folge kehren Woody und Buzz Lightyear zurück, um an unseren Herzensschnüren zu ziehen.

Im kommenden „Toy Story 5“, der am 19. Juni in die Kinos kommt, rückt allerdings Cowgirl Jessie in den Vordergrund. Diese Woche bekam der Film die Taylor-Swift-Behandlung: Die Sängerin beschenkte Film- und Musikfans gleichermaßen mit dem countryangehauchten, sentimentalen „I Knew It, I Knew You“. Der Track, der von Jessie inspiriert wurde, bekam am Freitag ein Musikvideo, das Footage aus dem Film zeigt und den geliebten Pixar-Charakter in den Mittelpunkt stellt – während sie und ihre Crew dem größten Rivalen in der Geschichte des Spielens gegenüberstehen: einem Tablet namens Lilypad.

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Die sorgfältig gewählten Szenen – Jessie reitet unter brennender Sonne auf einem Pferd, treibt Unfug mit Woody und Bullseye, zeigt Andeutungen einer aufkeimenden Romanze mit Buzz, Begegnungen mit einem Müllauto, die knapp ums Leben gehen, und Blicke auf selige Möglichkeiten – dürften bei Kindern der Neunziger und darüber hinaus tränenreiche, gefühlsgeladene Erinnerungen wecken.

Swifts Worte zur Entstehung

„Diesen Song zu schreiben fühlte sich gleichzeitig nach einem musikalischen Aufbruch und nach Nachhausekommen an. Etwas für Jessie zu erschaffen war eine neue Herausforderung und gleichzeitig das Selbstverständlichste der Welt“, schrieb Swift in einem Instagram-Post, dem ein Video von ihr als kleines Mädchen mit Cowboyhut und -stiefeln beigefügt war.

Swift, die „I Knew It, I Knew You“ gemeinsam mit ihrem langjährigen Kollaborateur Jack Antonoff co-schrieb und produzierte, fügte hinzu: „Wir haben diesen Song mit so viel Zuneigung für diese Figuren geschrieben, die uns zum Lachen gebracht, uns Lektionen gelehrt und uns durch unsere gesamte Kindheit dazu gebracht haben, über den eigenen Gartenzaun hinauszudenken.“

Knapp zwei Wochen vor dem Start von „Toy Story 5“ sind Swifts Song und das dazugehörige Video – zu sehen auf Spotify und Apple Music – eine Erinnerung daran, dass es in dieser Geschichte schon immer um Freundschaft, Liebe und darum gegangen ist, die Menschen, die uns am nächsten stehen, noch fester festzuhalten.

Warum denkt Campino, dass es manchmal gut ist, einfach mal den Mund zu halten? Weshalb fühlt er sich manchmal wie ein Getränkelieferant? Antwort liefert er in unserer Titelgeschichte zum großen Abschied der Toten Hosen, exklusiv in der Ausgabe 06/26. Und nicht nur das: Dem Heft liegt weltexklusiv die 7-Inch-Single „Immer nur geliebt“ bei – an der auch Sven Regener von Element of Crime mitgewirkt hat. Die ROLLING-STONE-Ausgabe gibt es hier bequem zum Bestellen.