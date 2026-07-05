So reagieren Fans auf Taylor Swifts und Travis Kelces Hochzeit

Adam Sandler als Trauredner? Die Geschichte von Taylor Swift und Travis Kelce mit dem Schauspieler

Taylor Swift und Travis Kelce haben am Freitagabend (03. Juni) Ja gesagt – und ihre Hochzeit mit Hunderten von Gästen im Madison Square Garden in New York City gefeiert. Swifts rasante Liebesgeschichte mit Kelce, der ihr letzten August einen Heiratsantrag gemacht hatte, ist das Happy End, das sich die Sängerin nach einigen weniger glücklichen Beziehungen verdient hat.

Der freudige Anlass begeisterte die Fans, von denen viele Swift seit Jahrzehnten auf ihrem Weg begleiten. Die Swifties feierten die Trauung in den sozialen Medien – aber auch ganz real: Eine Schar besonders hingebungsvoller Fans wartete geduldig vor dem MSG, um einen Blick auf das frischgebackene Ehepaar zu erhaschen.

Für manche hatte das Ereignis etwas zutiefst Beglückendes. „Der Gedanke, dass Taylor Swift heute ein Hochzeitskleid anzieht, um zu heiraten, macht mich wirklich emotional“, schrieb eine Anhängerin. Eine andere postete: „Ich hoffe, meine gute persönliche Freundin Taylor Swift hat den allerbesten Tag, ich hoffe, dass alles perfekt läuft. Ich kann nicht glauben, dass DIE royale Hochzeit gerade stattfindet.“

The thought of Taylor Swift putting on a wedding dress today to get married is actually making me emotional — Kimberly☄ (@kivi_wckd) July 3, 2026

Gebete erhört

Ein weiterer Fan feierte Swifts Glück mit den Worten: „Leute, ich habe früher jeden einzelnen Tag dafür gebetet, dass Taylor Swift während ttpd heiratet, und ich habe alle um mich herum gezwungen, ebenfalls für sie zu beten.“

Guys, I deadass used to pray every single day for Taylor Swift to get married during ttpd and I used to force everybody around me to pray for her. #taywedding — lama ⸆⸉ | eras ldn n3 💙 (@naurbabyy) July 3, 2026



„Dass Taylor Swift heute heiratet, lässt mich erkennen, dass jeder seinen eigenen Weg findet, den Richtigen zu treffen“, schrieb eine Anhängerin. „Viele urteilen über ihre Beziehungsgeschichte, aber ehrlich gesagt: Wenn wir in ihrer Lage wären, mit unendlich vielen Möglichkeiten und dem Leben im Promi-Universum, ist es völlig normal, so lange zu suchen, bis man den perfekten Partner findet. Liebe funktioniert wirklich auf mysteriöse Weise, und dieses Happy End bewegt mich wirklich. Sie verdient alles Glück der Welt. Alles Gute zur Hochzeit, Mother!“

Seeing Taylor Swift get married today makes me realize that everyone’s journey to finding ‚the one‘ is just different. A lot of people judge her for her dating history, but honestly, if we were in her shoe having endless options and living in the celeb world it’s completely… pic.twitter.com/8eTYGicaDd — san (@nugeeet) July 4, 2026



„So happy für meine gute persönliche Freundin Taylor Swift“, schrieb ein Fan mit weinenden Emojis. „Ich kann nichts über ihre Hochzeit lesen, ohne Gänsehaut zu bekommen und feuchte Augen.“

So happy for my close personal friend taylor swift 😭 i can’t read anything about her wedding i get goosebumps and teary eyed 😭 — anis 💫✨️ (@flaxenity) July 4, 2026

Parasozial und stolz

„Mir ist es egal, ob das parasozial ist – ich bin seit meiner Kindheit ein riesiger Swiftie und musste es verstecken, weil es so uncool war“, fügte ein anderer Fan hinzu. „Ich freue mich so sehr für Taylor Swift, die ihre Märchenhochzeit bekommt und einen Mann, der sie wirklich versteht und feiert. Einfach, ugh, oh mein Gott.“

LRTs I don’t care if it’s parasocial I’ve been a huge swiftie since i was a kid and had to hide it bc it was so uncool. I’m so happy for Taylor Swift getting her fairytale wedding and a man who truly understands her and celebrates her. Just, ugh oh my god 🥹 — AngelicSongx (@AngelicSongx) July 4, 2026



Viele Fans waren begeistert von der riesigen Gästeliste, zu der Swift-Freundinnen wie Lena Dunham, die Haim-Schwestern und Gigi Hadid gehörten, die in Begleitung ihres Freundes Bradley Cooper erschien. „Dass Taylor Swift absolut jeden einlädt, mit dem sie je gesprochen hat, finde ich so komisch“, schrieb jemand auf X. „Die Vorstellung, dass Ellie Goulding und Graham Norton bei der Hochzeit des Jahres im MSG sind, bringt mich zum Kichern. Ich liebe das für sie.“

taylor swift inviting absolutely everyone she’s ever spoken to is so funny to me. the concept of ellie goulding and graham norton at the wedding of the year at MSG is making me giggle. love that for her x — ells (@ysuftozer) July 3, 2026



Obwohl nicht alle zunächst glauben wollten, dass Swift und Kelce tatsächlich im MSG heiraten würden, fanden manche Fans den Schachzug schlicht genial.

Gotta give it to Taylor Swift & the American football fella she married: their event at Madison Square Garden–which has been on the books for some time now–IS REALLY BREAKING SOME PEOPLE. She’s a smart cookie. She knew what she was doing when she booked MSG in July. Mazel! — ABatter Batter (@ABChiyoda) July 3, 2026



„Man muss es Taylor Swift und dem American-Football-Typen, den sie geheiratet hat, lassen: Ihre Veranstaltung im Madison Square Garden – die schon seit einer Weile im Kalender stand – BRICHT GERADE EINIGE LEUTE“, schrieb jemand. „Sie ist ein schlaues Köpfchen. Sie wusste genau, was sie tat, als sie die MSG im Juli buchte. Mazel!“