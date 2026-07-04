Brad Paisley und Kimberly Williams-Paisley danken Taylor Swift und Travis Kelce für „großartige Spende“

The The: Matt Johnson im Interview – ist Deutschland der 51. Staat der USA?

Hans Zimmer im Interview: „Hassenswerte Musik zu schreiben, auch das ist mein Privileg“

Brad Paisley und Kimberly Williams-Paisley haben Taylor Swift und Travis Kelce dafür gedankt, dass sie ihrer Nashviller Nonprofit-Organisation The Store kurz vor der Hochzeit des Promipaares am Freitagabend eine Spende zukommen ließen.

In Hochzeitskleidung teilten die beiden ein Video auf Instagram, in dem sie sich für die „großartige Spende“ bedankten.

„Am Vorabend der Hochzeit von Tay und Trav ist es wirklich unglaublich, sich das Geschenk vorzustellen, das sie The Store gemacht haben“, sagte Paisley. „Wir wollten kurz innehalten und sagen: Das ist bahnbrechend. Das wird so viele Familien ernähren – und was für ein Weg, eine Ehe zu beginnen. Ich bin wirklich begeistert.“

Spende kurz vor der Hochzeit

Williams-Paisley fuhr fort: „Wir sind so, so dankbar für eure Spende. Das wird, wie Brad sagte, unglaublich weit reichen. Ernährungsunsicherheit ist in Nashville auf einem Zehn-Jahres-Hoch, und der Zeitpunkt ist einfach entscheidend. Wir sind wirklich, wirklich dankbar für eure Großzügigkeit. Und herzlichen Glückwunsch zu eurer bevorstehenden Hochzeit.“

Am Donnerstag hatten Swift und Kelce insgesamt 26 Millionen Dollar an 20 gemeinnützige Organisationen in den USA gespendet. Die Liste der Empfänger umfasst Einrichtungen in Städten, die beiden persönlich am Herzen liegen – darunter die Los Angeles Regional Food Bank, The Store in Nashville, Helping Harvest in Swifts Heimatstadt Reading (Pennsylvania), das Children’s Mercy Hospital in Kansas City sowie Harvesters – The Community Food Network, After-School All-Stars in Kelces Heimatstadt Cleveland und mehrere landesweit tätige Organisationen wie Feeding America National, ASPCA National, Dolly Partons Imagination Library National und Grammy in the Schools National.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Es ist bereits das zweite Mal innerhalb eines Jahres, dass Swift The Store bedenkt. Im Januar hatte Paisley enthüllt, dass der Popstar die Organisation in seine Weihnachtsspenden aufgenommen hatte.

Zweite Spende innerhalb eines Jahres

„Wir sind Taylor Swift unglaublich dankbar, dass sie The Store in ihre Jahresendspendenrunde einbezogen hat“, schrieb die Nonprofit-Organisation am Dienstag auf Facebook. „Ihr großzügiger Beitrag hilft uns, Familien in ganz Middle Tennessee weiterhin mit Würde und Wahlfreiheit mit Lebensmitteln zu versorgen – besonders, da wir uns auf die Eröffnung unseres zweiten Standorts vorbereiten. Danke, Taylor, dass du deine Stimme und Großzügigkeit einsetzt, um Nachbarn in Not zu unterstützen.“

The Store wurde 2020 gegründet und hat es sich zum Ziel gesetzt, „Ernährungsunsicherheit in Middle Tennessee mit Empathie, Würde und Respekt zu bekämpfen“. Auf der Website heißt es, die Organisation „geht über traditionelle Lebensmittelhilfe hinaus und bietet umfassende Lösungen gegen Hunger und Armut“.

„Unser Ansatz geht nicht nur den unmittelbaren Bedarf an Nahrung an, sondern fördert auch eine nachhaltige Lösung für Ernährungsunsicherheit“, erklärt die Website. „Indem wir Einzelpersonen und Familien mit Wahlmöglichkeiten, Bildung und Unterstützung stärken, definiert The Store neu, was es bedeutet, Lebensmittelhilfe zu leisten – und hinterlässt einen bleibenden Eindruck im Kampf gegen den Hunger.“