Prinz William im „New Heights“-Podcast von Travis Kelce

Prinz William schaute beim Podcast „New Heights“ von Travis und Jason Kelce vorbei – die Folge erschien nur wenige Stunden vor der großen Hochzeit des Kansas-City-Chiefs-Spielers mit Taylor Swift.

In dem 30-minütigen Interview sprach William über die Wurzeln seiner Fußballleidenschaft, seinen Besuch von Swifts „Eras Tour“ 2024 und seinen aktuellen Blick auf den World Cup. Travis eröffnete das Gespräch mit der Frage, ob es Williams Vater, König Charles, gewesen sei, der ihn für Fußball und den Aston Villa FC begeistert habe. „Auf keinen Fall“, antwortete William. „Mein Vater hasst Fußball.“

Er fügte hinzu, er freue sich schon „seit langer Zeit“ auf den World Cup. William, der seit 20 Jahren mit dem Football Association verbunden ist, sagte, er hoffe „still und leise“, dass England seine aktuelle Platzierung verbessern werde.

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William über England und den World Cup

„Mit jedem World Cup, bei dem die Ergebnisse nicht so laufen, wie man es sich erhofft, schwindet ein bisschen Hoffnung“, sagte William. „Also nehme ich das Ganze ruhig und gelassen und sage mir: ‚Komm schon, wir werden das gut machen‘ – und dann schauen wir, wie es läuft. Aber ich bin still zuversichtlich.“ Er ergänzte: „Wenn wir verlieren, dann verlieren wir so, wie wir spielen wollen.“

Später im Interview lenkte Jason das Gespräch auf American Football. „Was ist der ikonischste Moment im Wembley Stadium: Travis, der 2015 gegen die Lions einen Touchdown erzielt, oder Travis als Backgroundtänzer für die eine und einzige Taylor Swift?“, fragte er.

„Travis als Backgroundtänzer“, antwortete William.

Stolzer Moment auf der Bühne

„Definitiv einer der stolzesten Momente meines Lebens, ganz sicher“, sagte Travis über seinen Auftritt auf der Bühne 2024. Als William vorschlug, das zu wiederholen, bestätigte Travis: „Wenn Tay eine Tour plant, sorge ich dafür, dass wir das gerne wieder zum Leben erwecken.“

Travis fügte hinzu, dass die Begegnung mit Prinz William und seinen Kindern George und Charlotte bei einem der Londoner „Eras Tour“-Stopps „einer der coolsten Momente überhaupt“ gewesen sei.

„Jason und ich witzeln ständig darüber“, sagte Travis. „Wir waren so nervös, euch und die königliche Familie kennenzulernen. Jason hat diesen Running Gag, dass er nicht wusste, was er mit seinem Bier anfangen sollte.“

Jasons vier Töchter

Jason ergänzte: „Ja, das war kein Witz. Das war Realität. Man möchte respektvoll sein und wissen, was das Protokoll vorschreibt. Aber es war großartig, und Sie waren fantastisch. Die Kinder waren toll. Prinzessin Charlotte war trotzdem das Highlight für mich. Ich habe selbst vier Töchter, also war sie einfach wunderbar.“

„Herzlichen Glückwunsch zu vier Töchtern“, antwortete William. „Ich weiß nicht, wie Sie das schaffen.“

Nach dem Gespräch mit William zeigten sich Travis und Jason beeindruckt, ihn als Gast gewonnen zu haben. „Wir dachten, wir würden mit irgendwelchen fetten Offensive Linemen reden, nicht mit Königen, Königinnen und Prinzen anderer Nationen“, sagte Jason. „Das ist schon ziemlich verrückt.“

Hochzeit ohne royalen Gast

Zuvor kursierten Gerüchte, William könnte bei Travis‘ Hochzeit mit Swift erscheinen, die noch am selben Tag im Madison Square Garden in New York City stattfand. Im Mai hatte „Heart Breakfast“-Co-Moderatorin Amanda Holden William gefragt, ob er eine Einladung zur Trauung erhalten habe. „Kein Kommentar“, sagte er. „Ich hoffe es, und ich bin sicher, dass irgendwo eine Einladung kursiert – aber wir werden sehen.“

„People“ bestätigte jedoch, dass William und seine Frau Catherine, Princess of Wales, bei der Hochzeit nicht erwartet werden. Der Prince of Wales muss sich stattdessen mit einem Podcast-Auftritt begnügen.