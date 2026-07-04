Stevie Nicks tritt bei der Hochzeit von Taylor Swift und Travis Kelce auf

Stevie Nicks kennt den Madison Square Garden wie ihre Westentasche – sie hat dort im Laufe der Jahre mehrfach solo und mit Fleetwood Mac gespielt. Und obwohl wohl jeder Auftritt in der legendären Arena seinen ganz eigenen Zauber hat, dürfte dieser hier ein besonderes Kapitel in ihrer Geschichte sein: Nicks trat bei der Hochzeit von Taylor Swift und Travis Kelce auf.

Details zum Auftritt sind noch rar, doch die „Good Morning America“-Moderatoren Robin Roberts, Michael Strahan und George Stephanopoulos bestätigten, dass Nicks tatsächlich auf der Bühne stand. „Wir können bestätigen: Ja, Stevie Nicks hat performed“, sagte Roberts, die die Hochzeit gemeinsam mit ihren Co-Moderatoren besuchte, am Morgen in der Sendung. Welchen Song Nicks spielte und ob sie dabei Begleitung hatte – Swift selbst? –, ist bislang unklar.

Nicks und Swift verbindet seit Langem gegenseitige Bewunderung. 2024 schrieb Nicks ein Gedicht für Swifts Album „The Tortured Poets Department“ mit dem Titel „For T — and me“, das auf den physischen Exemplaren des Albums abgedruckt ist. Swift wiederum erwähnte Nicks in „Clara Bow“, dem abschließenden Track der Standardversion des Albums.

Nicks über das Paar

Nicks hat das Paar stets unterstützt. „Sie ist gerade an einem guten Ort, und ich glaube, sie hat einen guten Mann“, sagte sie in ihrem ROLLING-STONE-Interview 2024. Und weiter: „Ich hoffe, dass sie sich immer tiefer ineinander verlieben und gemeinsam in den Sonnenuntergang reiten. Er macht sein Ding, sie macht ihr Ding, und dann kommen sie wieder zusammen, heiraten und bekommen Kinder, wenn sie das möchte. Ich wünsche ihr das alles von Herzen.“

Ende letzten Jahres sprach Swift in einem Interview in „The Late Show With Stephen Colbert“ über ihre Beziehung zu Nicks. „Stevie Nicks ist auf eine Weise in meinem Leben, die mich ständig positiv beeinflusst“, sagte sie Colbert. „Mit ihr reden zu können, sie anrufen zu können und zu hören, was sie erlebt hat … Ich bin sehr froh, dass sie mir ihren ganz besonderen, wunderbaren, weisen Blick auf das Leben mitgibt.“

Swift und Kelce haben am Freitagabend offiziell geheiratet. Das Paar verzichtete auf Brautjungfern und Trauzeugen im klassischen Sinne: Swifts Bruder Austin Swift übernahm die Rolle ihres „Man of Honor“, Jason Kelce war Kelces Best Man. Die Trauung wurde von Adam Sandler geleitet.

Prominente Gästeliste

Das große Spektakel war erwartungsgemäß vollgepackt mit Musikerinnen und Musikern – von Swifts engen Mitarbeitern Jack Antonoff und Aaron Dessner bis zu Freunden aus der Musikwelt wie Ed Sheeran, Selena Gomez, den Haim-Schwestern, Sombr, Brad Paisley, Miranda Lambert, Kelsea Ballerini, Rascal-Flatts-Gitarrist Joe Don Rooney und Maren Morris.

Auch Swifts engste Freundinnen waren dabei: Abigail Andersen, Ashley Avignone, Gigi Hadid, Lena Dunham und Zoë Kravitz. Karlie Kloss erschien mit ihrem Mann Joshua Kushner – eine Überraschung angesichts von Gerüchten über einen Zwist zwischen ihr und Swift.

Jenseits der Musikbranche lud Swift auch Prominente ein, mit denen sie im Laufe der Jahre Freundschaft geschlossen hat – darunter Mariska Hargitay aus „Law & Order: SVU“. Dakota Johnson, Julianne Moore, Ethan Hawke, Hugh Grant, Jason Sudeikis, Charlie Day und Jessica Chastain sorgten für weiteres A-List-Flair. „Golden Globes“-Moderatorin Nikki Glaser, seit Langem bekennender Swift-Fan, war ebenfalls eingeladen, ebenso „Tonight Show“-Host Jimmy Fallon.

Kelces Sportler-Anhang

Auf Kelces Seite des Ganges fehlten natürlich die Teamkollegen der Kansas City Chiefs und Cheftrainer Andy Reid nicht. Auch andere NFL-Spieler wie LA-Rams-Quarterback Matthew Stafford waren zugegen. Kelce brachte zudem die Sportkommentatoren Erin Andrews und Greg Olsen mit, der ebenfalls ein ehemaliger NFL-Profi ist. Abby Wambach, die mit ihrer Frau Glennon Doyle erschien, vertrat den Fußball, während NFL-Commissioner Roger Goodell das Fest komplett machte.