Adam Sandler als Trauredner? Die Geschichte von Taylor Swift und Travis Kelce mit dem Schauspieler

Adam Sandler hat Taylor Swift und Travis Kelce am Abend zuvor im Madison Square Garden getraut und dem glücklichen Paar geholfen, den Bund fürs Leben zu schließen. Viele Fans zeigten sich überrascht, dass der „Happy Gilmore“-Darsteller für diese Aufgabe ausgewählt wurde – dabei verbindet das Paar durchaus eine gemeinsame Geschichte mit Sandler.

Kelce hatte bekanntlich im vergangenen Jahr einen Auftritt in „Happy Gilmore 2“ – als Kellner. Später im Film tauchte er oberkörperfrei neben Bad Bunny und einem Bären auf. „Travis ist so ein sanfter, netter Typ, und verdammt witzig“, sagte Sandler gegenüber „Entertainment Tonight“. „Er ist wie die Jungs, mit denen ich aufgewachsen bin. Wenn ich mit Travis zusammen war, erinnerte mich das an meine Kumpels aus der High School – dieses Gefühl, einfach lachen zu können und zu sagen, was man denkt.“

Über Swift ergänzte Sandler: „Taylor ist unglaublich. Taylor ist so verdammt nett zu meiner Familie und war es immer. Meine Kinder haben Taylor im Laufe der Jahre schon viele Male getroffen, und sie ist unglaublich nett und herzlich zu ihnen.“

Kelce über Sandler am Set

Kelce erzählte im Podcast „Bussin‘ With the Boys“, dass die Arbeit mit Sandler „das Fucking Beste“ gewesen sei. „Er hat alle Erwartungen noch weit übertroffen. Und er hat mir so sehr geholfen, mich in den Szenen wohlzufühlen“, erklärte er.

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Im selben Podcast schilderte Kelce, wie er überhaupt in den Film geraten war – er hatte selbst den ersten Schritt gemacht. „Ich habe mal in die Runde geworfen, dass ich alles dafür geben würde, in einem Sandler-Film mitzuspielen, und ich hatte einmal eine „Happy Gilmore“-Mütze in meinem Podcast „New Heights“ auf“, erzählte er. „Und dann fragten die Leute: ‚Hey, es gibt Gerüchte, dass „Happy Gilmore 2“ kommen könnte – bist du dabei?‘ Ich so: ‚Ich würde sofort alles hinschmeißen, um in einem fucking Adam-Sandler-Film mitzuspielen oder in „Happy Gilmore 2“ aufzutauchen.’“

Obwohl zeitweise spekuliert wurde, Swift selbst könnte einen Gastauftritt hingelegt haben, stellte Sandler klar, dass das nie zur Debatte stand. „Wir wollten Taylor nicht belästigen“, sagte er gegenüber „Extra“. „Wir lassen Taylor die Welt unterhalten, wie sie es tut. Ich habe heute mit meinem Kind dreimal hintereinander ‚All Too Well‘ gehört. Sie hat so viel für unseren Planeten getan – wir lieben sie.“

Swifts Lob für den Film

Swift lobte den Film in den sozialen Medien mit den Worten: „‚Happy Gilmore 2′ hat mich den ganzen Film über zum Lachen gebracht und mitgerissen. Ein absolutes Muss.“

Sandlers Töchter Sadie und Sunny besuchten 2023 gemeinsam mit dem Comedian die Los-Angeles-Premiere von Swifts „Eras Tour“-Konzertfilm. Ein Jahr später gestand Sandler in Conan O’Briens Podcast, dass er um Swift herum „ein bisschen nervös werden“ könne. „Nur weil ich es nicht für meine Kinder vermasseln will“, sagte er. „Also bin ich ein bisschen so: ‚Taylor, Taylor‘ – ich rede dann etwas zu laut oder so. Ich bleibe nicht so cool, wie ich eigentlich könnte.“

Er fuhr fort: „Die Leute reden über die Beatles und sie. Also, so viele Riesenhits. Es gibt kein Wort, das meine Kinder nicht kennen. … Ich kenne sie übrigens auch. Aber die kennen sie in- und auswendig. Erinnert ihr euch an die Beatles, wo man jeden Song auf dem Album kannte? Das ist Taylor Swift auch. Es gibt keinen Song, den man überspringt. Man denkt: ‚Der ist verdammt nochmal gut.’“

Sandler bei „New Heights“

Sandler war im vergangenen Jahr zu Gast in Kelces Podcast „New Heights“ und gab zu, dass seine ganze Familie das Paar von Anfang an angefeuert hatte. „Als ihr anfangt zu daten, war meine Familie so: ‚Ja. Schaut mal, wie gut die zusammenpassen. Er ist ein Gentleman, und sie hat so viel Spaß’“, so Sandler.