Taylor Swift und Travis Kelce sind zwar erst seit etwa einem Jahr ein Paar, sollen nun aber bereits ihren eigenen romantischen Film bekommen. „Holiday Touchdown: A Chiefs Love Story“ soll der Streifen heißen, den die NFL gemeinsam mit Skydance Sports rechtzeitig zum jährlichen Hallmark-Weihnachts-Programm veröffentlichten will.

„Seid ihr bereit für Football? Es ist Spielzeit auf dem Hallmark Channel in dieser Weihnachtszeit, wenn zwei bekannte Institutionen aus Kansas City – die Kansas City Chiefs und Hallmark – sich mit der NFL und Skydance Sports für einen Weihnachtsfilm zusammenschließen […]“, kündigt der Football-Verein das Filmprojekt auf seiner Website an. Doch der Bogen soll noch weiter als nur in Richtung Sport gemacht werden …

Darum geht es in der Liebeskomödie

Grob angelehnt an die aufsehenerregende Romanze von Taylor Swift und ihrem Football-Star soll es in „Holiday Touchdown: A Chiefs Love Story“ um Chief-Fan Alana Higman und den Zuständigen fürs „Fan-Engagement“, Derrick, gehen, die sich einander annähern. Derrick hat die Aufgabe, den „Fan des Jahres“ zu bestimmen. Unter den Bewerber:innen ist Alana Higman, die beweisen muss, dass sie der absolute Superfan ist. Als derweil die Glücksmütze ihres Großvaters verschwindet, beginnt sie jedoch an der schicksalhaften Romanze mit Derrick zu zweifeln. Da kommt laut der Produzent:innen der Weihnachtszauber ins Spiel.

Welche Parts der Liebesgeschichte dabei konkret mit Swift zu tun haben, bleiben die Macher:innen der Öffentlichkeit noch schuldig. Plus: Der Popstar und Kelces selbst spielen nicht in der Schnulze mit, stattdessen schlüpfen die Schauspieler:innen Tyler Hynes und Hunter King in die Rollen des Liebespaares. Die Produktion soll planmäßig bereits im Juli 2024 beginnen, wie „Entertainment Weekly“ berichtet.

Als Drehorte stehen verschiedene Orte in Kansas City zur Verfügung – unter anderem das GEHA Field im Arrowhead Stadium, also der Ort, an dem Travis Kelce gemeinsam mit seinen Mannschaftskameraden trainiert.

Travis Kelce feierte Bühnendebüt bei Taylor Swift

Weder Swift noch Kelce haben sich bisher zu dem Streifen geäußert – stattdessen postete die Sängerin am Dienstag (25. Juni) auf ihrem Instagram-Kanal Eindrücke von ihrem „The Eras“-Tour-Auftritt in London.

Während die 34-Jährige ihren Song „I Can Do It With a Broken Heart“ performte, kam der Footballspieler in Anzug samt Zylinder auf die Bühne und reihte sich so bei Swifts Backround-Tänzer:innen ein.