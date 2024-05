Die erste Station ihrer „Eras“-Tour in Europa ist durch. Vier ausverkaufte Abende in der La Defense Arena in Paris. Taylor Swift baute einige Songs des neuen Albums „The Tortured Poets Department“ in ihre aufwändige Dreieinhalb-Stunden-Set ein. Dafür mussten Fan-Favoriten wie „The Archer“ vom „Lover“-Album oder „Long Live“ von ihrem dritten Epos „Speak Now“ rausfliegen.

Ein besonderer Gruß mit „So High School“ galt ihrem Football-Boyfriend Travis Kelce, der am Sonntag (12. Mai) eigens für ihre Stadionshow in die französische Hauptstadt gejettet war. Eine kurze Videosequenz auf dem Nachrichtenkanal „X“ zeigt ihn neben einem wild tanzenden Edel-Swiftie auf der VIP-Tribüne. Kelce wackelte immerhin mit den Hüften.

Das wiederum befeuert die anhaltenden Spekulationen, wann es denn „soweit sei“ bei dem Multi-Millionen-Liebespaar. US-Klatschportale wie „Life & Style“ sprechen bereits von Hochzeitsglocken. Etwa ein Jahr, nachdem sich die beiden erstmals begegnet sind. Der Start der Football-League NFL-Star „stehe unter Druck, einen Antrag zu machen“ heißt es.

„Der Zeitpunkt ist „genau richtig“, wird ein Insider zitiert. „Sie sind jetzt fast ein Jahr zusammen und sind wahnsinnig verliebt. Es ist also zu erwarten, dass sie über eine Heirat sprechen.“

„Es wird eine Erfahrung sein, die die beiden niemals vergessen werden“

Swift-Astrologen legen bereits die Zeitpläne der beiden Superstars übereinander. Taylor Swift ist bis zum großen Finale der Europa-Tour am 20. August im Londoner Wembley Stadion mit großem Gefolge unterwegs. Kelce wiederum, der mit rund 17 Millionen Dollar pro Jahr zum bestbezahlten Spieler auf der Tight-End-Position wurde, ist aktuell an seinen Verein gebunden. Der Spielplan für die kommende Saison wird am Mittwoch, den 15. Mai verkündet. Seine spontane Paris-Visite wird wichtiges Signal gedeutet. Im Juli, wenn die Beiden ihren „Jahrestag“ haben, spielt Taylor ihre Deutschland-Termine. Ende August, vor Beginn der NFL-Saison, wäre dann Zeit für einige Showwbiz-freie Tage in den USA.

Besagter Hochzeits-Insider ließ durchblicken, dass eine WOW-Aktion bereits fest in Planung sei: „Der große Moment und der Ring müssen besonders speziell sein. Ganz egal wie oder wann er sie endlich fragt, es wird eine Erfahrung sein, die die beiden niemals vergessen werden.“

Auch Kelces Kumpel und Teamkollege James Winchester ließ in einem Podcast durchblicken, dass er die beiden definitiv auf Hochzeit-Pfaden sehe. „Ich bin die letzten neun Jahre mit Trav unterwegs und ich denke, die Zwei sind sich ähnlicher, als man vielleicht denken könnte. Ich sehe es ähnlich wie mein Mitspieler Harrison Butker, der ihre Heirat mit vielen Kindern voraussagt. Also wünsche ich ihnen nur das Beste …“