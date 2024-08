Taylor Swift live in Wien: Tickets, Anfahrt, Setlist, Wetter

Sie ist derzeit in aller Munde: Die „Eras“-Tour von Popstar Taylor Swift. Im Rahmen der Konzertreise kommt die Amerikanerin auch nach Österreich. In der Hauptstadt Wien spielt sie nach der Bestätigung von zwei Zusatzterminen insgesamt drei Shows im Ernst-Happel-Stadio in der Leopoldstadt.

Tickets

Die Ankündigung der Tournee vor über einem Jahr löste einen riesigen Hype aus. Dementsprechend schnell waren die Karten ausverkauft. Auf der Fansale-Seite des offiziellen Ticketanbieters Oeticket (der österreichischen Version von Eventim) sind noch einige Karten verfügbar. Dabei handelt es sich allerdings um teure VIP-Tickets – für knapp 400 Euro kann man am Freitag noch dabei sein; wer am Donnerstag spontan hingehen möchte, legt aber fast 800 Euro hin. Das Angebot verändert sich jedoch rasch – daher sind diese Angaben ohne Gewähr.

Anfahrt und Parken

Das Ernst-Happel-Stadion, auch Praterstadion, steht im zentralen 2. Wiener Gemeindebezirk. Es wird von der U-Bahn-Linie U2 mit der Haltestelle „Stadion“ direkt angefahren. Die Intervalle dieser Linie werden für die Konzerttage verdichtet; sie fährt also alle drei Minuten. Darüber hinaus empfehlen die Wiener Sportstätten, die U3 bis zur „Schlachthausgasse“ und dort den Bus 77A bis zum Stadion zu nehmen. Ansonsten kann man von der U3-Haltestelle auch eine halbe Stunde zu Fuß gehen. Dasselbe gilt für eine Ankunft über den Praterstern.

Zwar werden die öffentlichen Verkehrsmittel empfohlen, für Autofahrende gilt aber: Das Stadion verfügt über 3.000 Parkplätze. Sie sind kostenpflichtig. Die ersten zweieinhalb Stunden sind frei, danach werden für jede angefangene Stunde 2,50 Euro abgerechnet. Man erreicht das Stadion über die A23 mit der Abfahrt Handelskai. Dann biegt man in die Meiereistraße ab. Am Wochenende ist die Stadionallee, die von der anderen Seite zum Stadion führt, übrigens gesperrt, am Samstag muss man also über die Schüttelstraße zufahren und den Prater umfahren.

Vorband

Im Vorprogramm von Superstar Swift spielen in Wien Paramore. Die amerikanische Alternative-Rock-Band um Sängerin Hayley Williams eröffnete auch alle anderen Termine der Tour. Einlass ist um 16 Uhr (für VIPs bereits eine Stunde früher), Paramore spielen um kurz nach 18 Uhr. Taylor Swift betritt die Bühne dann eine Stunde später.

Setlist

Wie der Tour-Name bereits sagt, arbeitet sich Taylor Swift während ihres Auftritts durch alle „Eras“ ihres Schaffens, deckt also alle Alben ab. Dementsprechend umfangreich ist die Setlist. Einige Songs gibt es dafür jedoch in gekürzter Form oder als Medley. Zu erwarten ist folgende Setlist:

1. Miss Americana & The Heartbreak Prince

2. Cruel Summer

3. The Man

4. You Need To Calm Down

5. Lover

6. Fearless

7. You Belong With Me

8. Love Story

9. 22

10. We Are Never Ever Getting Back Together

11. I Knew You Were Trouble

12. All Too Well

13. Enchanted

14. …Ready For It?

15. Delicate

16. Don’t Blame Me

17. Look What You Made Me Do

18. Cardigan

19. Betty

20. Champagne Problems

21. August

22. Illicit Affairs

23. My Tears Ricochet

24. Marjorie

25. Willow

26. Style

27. Blank Space

28. Shake It Off

29. Wildest Dreams

30. Bad Blood

31. But Daddy I Love Him / So High School

32. Who’s Afraid Of Little Old Me?

33. Down Bad

34. Fortnight

35. The Smallest Man Who Ever Lived

36. I Can Do It With A Broken Heart

37. I Don’t Wanna Live Forever / Imgonnagetyouback

38. Loml / Don’t You

39. Lavender Haze

40. Anti-Hero

41. Midnight Rain

42. Vigilante Shit

43. Bejeweled

44. Mastermind

45. Karma

Wetter

Für Wien gelten aktuell Hitzewarnungen. Am ersten Konzerttag, Donnerstag, ist zwar am Nachmittag vereinzelt mit Regenfällen zu rechnen, doch auch hier kratzt das Thermometer an der 30-Grad-Marke. Diese wird dann am Freitag und Samstag überschritten, zusätzlich ist kein Regen in Sicht. Swifties sollten also darauf achten, ausreichend zu trinken und einen Sonnenschutz einzupacken – nicht nur fürs Anstehen vor dem Konzert, sondern auch für das Warten im offenen Stadion sowie das Konzert selbst.