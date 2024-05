Taylor Swift ist ein solcher Aufmerksamkeitsmagnet, dass sie von TAYLOR SWIFT, DER Künstlerin, ablenken kann. Aber Swift war eine Songwriterin, bevor sie ein Star war, und sie wird auch noch lange nach ihrem Ausstieg aus diesem Beruf eine Songwriterin sein. Mit ihrer Musik hat sie Geschichte geschrieben – als Performerin, Plattenproduzentin, Gitarrenheldin und Allround-Pop-Mastermind, mit Songs, die einen atemlos oder mit einer bösen Narbe zurücklassen können. Noch bevor sie alt genug war, um ein Auto zu mieten, schwebte sie schon auf dem Niveau der ganz Großen, mit der List einer Carole King und dem rücksichtslosen Herzen eines Paul Westerberg – und seitdem hat sie nicht wirklich an Tempo verloren.

Bei allem Respekt vor Taylor, dem Mythos, der Ikone, dem Klatschblatt auf dem roten Teppich, lasst uns die echte Taylor feiern – die Songwriterin. Schauen wir uns das mal an: alle 274 Songs. Die Hits, die Flops, die Deep Cuts, die Covers, von ihrem Debüt 2006 als junges Countrytalent bis hin zu „Midnights“ und „The Tortured Poets Department“.

Jeder Fan würde eine andere Liste zusammenstellen – das ist das Schöne daran. Sie hat mindestens fünf oder sechs Dutzend Songs, die in ihre Top Ten gehören. Aber sie werden nicht nach Popularität, Verkaufszahlen oder vermeintlichem Berühmtheitsgrad geordnet – sondern nach dem Grad der Genialität von Taylor aus der Sicht eines Fans, dem es im Allgemeinen egal ist, von wem die Songs „wirklich“ handeln. Das Einzige, was zählt, ist, ob sie von Ihnen und mir handeln.

Da Taylor nichts mehr liebt, als Chaos in unserem Leben zu stiften, nimmt sie ihre Alben neu auf, einschließlich der Outtakes, die sie zuvor im Tresor gelassen hat. Bis jetzt hat sie „Fearless“, „Red“, „Speak Now“ und „1989“ aufgenommen. Bei den Remakes von Taylors Version zählen beide Versionen als derselbe Song. Das ist ein Tribut an ihre unbändige kreative Energie – in den letzten Jahren hat sie eine Lawine neuer Musik veröffentlicht, und weitere sind in Planung. Gott steh uns allen bei.

Sister Tay ist vielleicht der letzte echte Rockstar auf dem Planeten, der brillante Moves macht (oder katastrophale Fauxpas, denn das ist es, was Rockstars tun). Dies sind die Songs, die ihren Witz, ihr Einfühlungsvermögen, ihr Gespür für emotionale Ausschweifungen, ihre Mädchenhaftigkeit, ihren Drang, jede Ecke der Popgeschichte zu durchforsten und ihre Entschlossenheit, jeden Refrain in ein lächerliches Spektakel zu verwandeln, auf den Punkt bringen. Treten wir also vom Image zurück und huldigen wir ihrem einzigartigen Songbook – denn das Verrückteste und Faszinierendste an Taylor Swift wird immer ihre Musik sein.

Melodisch ausgedörrt, textlich unfertig, rhythmisch klobig – das war eine sehr merkwürdige Wahl für eine Single aus einem so starken Album wie 1989. Taylor hat eine Menge Dinge mit Paul McCartney gemeinsam – eines davon ist, dass die Klagen von Prominenten oft wie Zeitverschwendung klingen, selbst wenn sie völlig verständlich sind (es sei denn, du bist ein Fan von Maccas „Dear Boy“, wo John Lennon seine Katy Perry ist). Der Remix der Single wird von Kendrick Lamar verbessert – aber er hat sein A-Game nicht für diesen Song aufgespart.

Beste Zeile: „Band-Aids don’t fix bullet holes.“.

Ja, sie hat ein Weihnachtsalbum gemacht, das viele Anwärter für den Keller dieser Liste ist. Aber ein Oldie über eine Goldgräberin, die den kleinen Weihnachtsmann umwirbt, war vielleicht eine fragwürdige Wahl für eine Sängerin, die noch im Teenageralter ist.

Beste Zeile: „I’ve been an awful good girl.“

Lehrlingsarbeit aus dem Debüt, als sie als Country-Songwriterin noch in den Kinderschuhen steckte. Doch die Saat der Größe ist bereits vorhanden. Historische Bedeutung: In diesem Song entdeckte Tay die Regenbilder, was in ihren Händen das Äquivalent zur Erfindung der Infinitesimalrechnung durch Sir Isaac Newton war.

Beste Zeile: „I’ll be strong/I’ll be wrong/Oh, but life goes on.“

Eine Hymne darüber, dass Jesus der Grund für die Weihnachtszeit ist, mit dem Hook: „So here’s to the birthday boy who saved our lives“. Anders als die meisten Jungs, über die Swift singt, hat sich Jesus nicht öffentlich geäußert.

Beste Zeile: „What would happen if God never let it snow?“

Könnte es ein weniger Swift’sches Gefühl geben? Im Guten wie im Schlechten ist dieses Mädchen immer sie selbst. Darum geht’s ja auch.

Beste Zeile: „I’m only up when you’re not down/Don’t wanna fly if you’re still on the ground.“

Ein langes, langes, sehr langes Duett mit den ehemaligen Good Charlotte und Fall Out Boy Tourkollegen Boys Like Girls, die entweder aus London oder Nashville kommen (sie scheinen den Akzent willkürlich zu wechseln). Aus irgendeinem Grund haben sie beschlossen, ihren Auftritt bis zu einer Minute nach dem Lied hinauszuzögern – die wohl schlechteste Entscheidung in der Geschichte der Entscheidungen.

Beste Zeile: „You already got me coming…undone.“

Diese bizarre Version schafft es, fast jeden einzelnen Ton der Melodie zu verfehlen. Sie hatten es sicher eilig, dieses Weihnachtsalbum herauszubringen.

Beste Zeile: „Shepherds quake at the sight.“

Es wird schwer sein, zukünftigen Generationen diesen Film zu erklären, aber hier ist er: Aus dem Broadway-Musical „Cats“ wurde dieser Hollywood-Film gemacht. Voller Magie, pelziger, singender Katzen. So viel Fell. So viel Magie. Taylor und Katzen – das sollte doch einen Filmklassiker ergeben, oder? Nicht ganz.

Beste Zeile: „Macavity’s a mystery cat / He’s called the Hidden Paw.“

Netter Versuch, „Airplanes“ zu remaken, aber der Blitz von Hayley Williams schlägt nicht zweimal ein.

Beste Zeile: „Your money’s all gone, and you lose your whip.”

Ihr Duett mit dem Typen von Snow Patrol. Leider passen ihre Stimmen überhaupt nicht zusammen – spricht er etwa für eine Spandau-Ballet-Tribute-Band vor? Der lustige Moment ist das très Eighties-Synthie-Horn-Geplätscher bei der Drei-Minuten-Marke.

Beste Zeile: „This is the last time I’m asking you this/Put my name at the top of your list.“

Eine dieser geliebten Taylor-Traditionen: die Leadsingle, die absolut nichts über das neue Album verrät. Und zum zweiten Mal in Folge ist es der mit Abstand schwächste Track. Ehrlich gesagt, hätte Taylor „Maxwell’s Silver Hammer“ als erste Single von Abbey Damn Road veröffentlicht. „ME!“ ist ihr einziger Songtitel mit einem Ausrufezeichen, was für eine Sängerin, die am meisten !!! singt, ungewöhnlich ist. Sogar Brendon Urie klingt zimperlich, und er ist der Typ, der einmal einen Song namens „Folkin‘ Around“ veröffentlicht hat. Wie wir jetzt wissen, hatte sie „Cruel Summer“ im Kasten, entschied sich aber, es nicht zum Sommerhit 2019 zu machen, sondern stattdessen „ME!“ zu veröffentlichen.

Beste Zeile: „Hey kids, spelling is fun!“

Immer noch ein Neuling, immer noch am Lernen, immer noch der Versuch, mit „read between the lines“ und „the road less traveled by“ in der gleichen Strophe durchzukommen.

Beste Zeile: „Nothing seems to work the first few times/Am I right?“

Dieses Stück ist 4 Minuten und 24 Sekunden lang und wird von 5 verschiedenen Cellospielern gespielt. Die Buchstaben „K“, „I“ und „M“ werden im Titel groß geschrieben, um daran zu erinnern, dass es ein ausgezeichnetes neues Kim Gordon Album gibt. Sisyphus freut sich sicher über den Hinweis, aber er würde wahrscheinlich lieber bis in alle Ewigkeit einen Felsbrocken bergauf rollen, als noch einen Song über diese Fehde zu hören.

Beste Zeile: „The blood was gushin‘.“

Ein früher Country-Wurf, der ein Jahrzehnt später auf Ingrams From the Vault veröffentlicht wurde: Live 2007-2009. Eine jugendliche Swift zwitschert die Back-up-Harmonien, die ursprünglich von Sheryl Crow gesungen wurden.

Beste Zeile: „Sign our names in the dust on your family car.“

Sie schrieb diesen Song zusammen mit Andrew Lloyd Webber für den Soundtrack von Cats – wie sie sagte: „Wenn du T.S. Eliot nicht bekommen kannst, dann nimm T.S.“

Beste Zeile: „I watch from the dark, wait for my life to start / With no beauty in my memory.”“

Eine oberflächliche „Fremdgehen-ist-schlecht“-Predigt mit kaum einem Refrain.

Beste Zeile: „I feel a responsibility/To do what’s upstanding and right.“

Der eigentliche Preis seines Battle Studies-Albums ist „Heartbreak Warfare“; das ist der kleinere J.M., mit einem unzureichend genutzten T.S.-Kameo und der zunehmend irritierenden Prämisse, dass Herzen Finger haben, was sie nicht haben. Kein Wunder, dass das Mädchen in dem Kleid den ganzen Heimweg über geweint hat.

Beste Zeile: „Half of my heart’s got a grip on the situation.“

Eine Einstimmung auf den Synthie-Pop von 1989, aus dem One Chance Soundtrack.

Beste Zeile: „What a sight when the light came on.“

Eine Lois-Lane-Fantasie aus „Speak Now“, die aber mit Taylors Version stimmlich ein echtes Upgrade bekommt.

Beste Zeile: „Tall, dark and beautiful/He’s complicated, he’s irrational.“

„Ich fange einen Streit an, weil ich etwas fühlen muss“ – man muss ihr zugestehen, dass sie selbst in dieser rauen Phase ehrlich ist.

Beste Zeile: „Every smile you fake is so condescending.“

„Guten Abend, Sir. Kann ich Ihnen helfen? Du bist ein Typ in einem Taylor Swift-Song, der im strömenden Regen vor dem Fenster stehen und die Liebe deines Lebens anflehen will, dass sie dir deinen traurigen Hintern vergibt? Zieh eine Nummer und stell dich in die Schlange. Nein, diese Schlange.“

Beste Zeile: „But I take it all back now!“

„Es ist nicht mehr ungebrochen“? Ruf die angesehene Kardiologin Dr. Toni Braxton an.

Beste Zeile: „Why would you wanna make the very first scar?/Why would you wanna break a perfectly good heart?“

Im Gegensatz zu „Silent Night“ war dies ein Weihnachtslied, mit dem sie umgehen konnte, und zwar mit einer geradlinigen Country-Interpretation.

Beste Zeile: „Where the treetops glisten.“

Weder sie noch Zayn klingen in diesem Duell der Falsettos aus dem Soundtrack von Fifty Shades Darker besonders interessiert. Vielleicht funktioniert es im Film, aber wer will das schon herausfinden? Wirklich, sie klingen wie zwei Geister, die an der Stelle von… sorry, ein leidiges Thema, lassen wir das.

Bester Satz: „I’ve been looking sad in all the nicest places.“

Eine Romanze, die durch die Jahre geht, mit einem süßen, hausbackenen Touch.

Beste Zeile: „I’ll be 87, you’ll be 89/I’ll still look at you like the stars that shine in the sky.“