Teddy Swims verarbeitet Liebeskummer auf neuer Single „Break Up in Reverse“

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Teddy Swims hat eine neue Single veröffentlicht: „Break Up in Reverse.“ Die Herzschmerz-Hymne, erschienen über Warner Records, zeigt Swims beim Blick zurück auf eine Trennung – ohne Bedauern, ohne Bitterkeit.

„I wish we could break up in reverse/ Every night would get better, instead of getting worse“, singt Swims auf dem Track. „I’d watch you slowly lip back into my hands/ Say goodbye to me in the beginning, and love me in the end.“

„‚Break Up in Reverse‘ trifft mich gerade wirklich ins Mark – da, wo ich im Leben gerade stehe“, erklärte der Sänger in einem Statement. „Während ich diesen Song und mein nächstes Album geschrieben habe, bin ich durch eine schwere Zeit gegangen: Die Mutter meines Kindes und ich haben uns getrennt. Bei ‚Break Up in Reverse‘ haben wir uns stark von einem alten Nas-Song namens ‚Rewind‘ inspirieren lassen. Wir fanden es faszinierend, wie der gesamte Song rückwärts abläuft. Also haben wir uns gefragt: Wie wunderschön wäre es, dieselbe Idee zu nehmen, aber über meine Beziehung zu schreiben – mit der Pointe ‚Say goodbye to me in the beginning and love me in the end.‘ Ich hoffe, dass euch der Song genauso bewegt wie mich, jedes Mal wenn ich ihn höre und singe.“

Rückwärts ins Chaos

Das Musikvideo zum Track, inszeniert von Lewis Cater, setzt das Konzept eindrucksvoll in Szene. Der Clip beginnt mit Swims, der vor einem Schutthaufen steht. Während er singt, setzt ein rückwärtsfahrender Bagger das Chaos Stück für Stück zusammen – bis ein Raum voller bedeutungsgeladener Objekte entsteht: Fotos, Babyspielzeug, Puzzleteile und Kintsugi-Keramik.

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„Break Up in Reverse“ folgt auf Swims‘ zuletzt erschienene Single „Mr. Know It All“, die im April herauskam. Den Song hatte der Sänger im Mai bei den American Music Awards live aufgeführt.

Swims startet seine „Ugly“-Tour am 22. September in Kansas City. Die Nordamerika-Tournee endet am 18. November in Los Angeles.