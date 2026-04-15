David Lee Roth über seinen Auftritt mit Teddy Swims bei Coachella: „Wir haben uns verstanden wie Piraten“

Kurz nach seinem triumphalen Gastauftritt mit Teddy Swims auf der Hauptbühne von Coachella stolzierte David Lee Roth ins Pressezelt. Er trug noch seine Bühnenkleidung – Lederweste, körperbetonte Silber-Schwarz-Hose, Wraparound-Sonnenbrille und das breite Grinsen, das seit seinen frühen Tagen als Van-Halen-Frontmann sein Markenzeichen ist – und stand noch voll unter Strom, elektrisiert davon, gerade „Jump“ vor dem Coachella-Publikum gespielt zu haben.

In einem rasanten Schlagabtausch mit dem 71-Jährigen, der gerade mitten in seiner eigenen Sourtournee mit dem steckt, was er die Roth-Show-Band nennt, versuchen wir, ein paar Worte über sein allerertes Coachella-Erlebnis unterzubringen.

Sie haben 2015 mit Van Halen in der Hollywood Bowl gespielt, und jetzt stehen Sie mit Teddy Swims auf der Hauptbühne von Coachella.

Was wir hier beruflich machen, ist durch und durch geschichtsträchtig. Wer nach West Point geht, reiht sich in die Long Gray Line ein. Wer zur Polizei geht, in die Long Blue Line. Und was wir hier machen, reicht zurück bis zu den [Tanztruppen der 1930er-Jahre wie den] Nicholas Brothers und den Berry Brothers. Lange bevor es Mikrofone oder PA-Anlagen gab, gibt es diese lange Linie der Hochton- und Zweiton-Tradition. [Zeigt auf seine zweifarbigen Schuhe.]

Roths Roth-Show-Band

Das ist es, was wir uns jeden Abend vor den Proben mit der Roth-Show-Band anschauen. Ich hab neun Leute in der Band. Ein mörderisches Power-Trio, das die unnachgiebigsten White-Trash-Superstar-Riffs spielt, die man in den ersten drei Jahren am Gitarrespielen niemals draufkriegen wird. Und bei den Vocals ist jeder Halt wie bei den Four Tops – oh yeah. Das Beste aus der Glendale-Inglewood-Baptist-Community. Ich bin ein Produkt des Busing-Programms. Und das steckt in jedem Van-Halen-Songbuch-Beitrag. Unser Zeug ist wie „West Side Story“. Man kann es auf der Ukulele spielen. Im Orchester. Allein auf der Mundharmonika. Und jede dieser verschiedenen Versionen bringt einen anderen emotionalen Gehalt zum Vorschein.

Ein Song wie „Jump“ kann sehr, sehr, sehr traurig sein, und er kann sehr, sehr aufbauend und euphorisch sein – je nach Kontext und Tonalität. Und die Musik ist zeitlos. „Jump“ steht in diesem Land auf jeder Playlist jedes NFL-Franchises. Wenn man richtigen Fußball spielt, Soccer – Marseille, das bösartigste Team, ist das Äquivalent zu dem, was Boston für New York ist – ihr Halbzeit-Titelsong seit 40 Jahren ist „Jump“.

Ist das also Ihr erstes Mal bei Coachella?

Ich hab vor ein paar Jahren an ein paar Silvesterabenden als Sanitäter um die Ecke gearbeitet, vor sieben, acht Jahren. Ich war noch nie der Typ für nur einen Job.

Coachella: Freistil und Kunst

Sie waren schon mal im Coachella Valley, aber noch nie beim Festival?

Coachella ist viel freier, sexy, kunstorientierter… Ich spiele Shows, wo viele meiner Kollegen und Zeitgenossen praktisch identisch aussehen – obligatorische Amp-Reihe, Extensions, Teufelshörner. Niemand lächelt. Die Rolling Stones haben damit angefangen. [Lacht.]

Ich weiß nicht – Mick lächelt manchmal.

Ja, jetzt, wo er Millionär ist, aber auf den ersten acht Platten… Kein Grinsen. Das war es, was den Rolling Stones Würde verliehen hat. Alle anderen – die Beatles, die Dave Clark Five – trugen breite Lächeln zur Schau. Und noch weiter zurück: All meine Helden zogen sich für die Arbeit einen Anzug an. Ob man nun am Jazz-Stand stand wie einer der Jazz-Großen – man lächelte. Es war mein Onkel Manny, der einen wirklich berühmten Club unten in Greenwich Village besaß, der mir sagte: „Es gibt zwei Grundregeln, Dave: Erstens, lächle und lass jeden wissen, dass du verdammt froh bist, den Job zu haben. Und zweitens, vielleicht noch wichtiger: Lass niemals, unter keinen Umständen, deine Brieftasche auf der Bühne aus der Tasche.“ [Lacht.]

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Wie kam die Zusammenarbeit mit Teddy zustande?

Wir proben an einem sehr bekannten Ort namens Third Encore, der in der Nähe des Van Nuys Airport liegt. Der größte Teil von Coachella probt dort, weil es riesige Einrichtungen mit allem nötigen Strombedarf gibt und die Nähe zu allen technischen Ressourcen – alles in Fahrradnähe. Und wir sind alle über den Parkplatz voneinander getrennt. Dort bin ich der alte graue Wolf. Hüter des Stammwissens. Uralter Rabbi. Mein bester Einstieg ist: „Sie sehen wichtig aus. Wer sind Sie?“ Das kann man zur Königin von England sagen, und sie wird antworten: „Nun, das hier ist mein Schloss.“ „Nun, ich liege nicht falsch. Nennen Sie mich Dave.“ So fängt es immer an.

Teddy Swims bekommt FOMO

Drei von Teddys Leuten kamen von seiner Crew rüber: „Hey, dürfen wir kurz reinschauen? Wir haben ein paar Songs gehört.“ Ich sagte: „Natürlich. Kommt rein.“ Zwei Tage später brachten sie 36 Leute von seiner Crew mit. Teddy bekam FOMO.

Er ist ein langjähriger Fan [von mir]. Und er fragte, sobald er herausfand, dass ich dort war, ob er vorbeikommen und der Probe zuschauen könne. Wir haben uns verstanden wie Piraten. Wir haben ein paar Drinks getrunken, weit in die Nacht hinein. Und unsere Stimmen sind sich sehr ähnlich. Wir haben einen widerspenstigen Sinn für Humor. Wir kommen aus einem Arbeiter-Hintergrund in der Musik. Viele Orte, wo Sägemehl auf dem Boden liegt. Heute gibt es eine Generation, die nicht weiß, was das bedeutet. Teddy weiß es.

Das ist dazu da, das Bier aufzusaugen…

Er kam vorbei, und da ist eine Geschichte. Er kennt jeden Text aus meinem klassischen Van-Halen-Songbuch. Als Vocalist: Jedes Wort, das ich im Van-Halen-Songbuch singe, habe ich geschrieben. Ich habe jedes Wort geschrieben. Jede Zeile, jede Melodie, jeden Harmony-Stack, ich habe alles organisiert, was die Vocals machen. Für gut oder schlecht – wenn du es singst, hat Roth es gebracht.