Teilt Böhmermann wieder gegen MontanaBlack aus?

Am 16. September hat Jan Böhmermann auf Instagram einen Beitrag geteilt, in dem er das Thema für die kommende Sendung des ZDF-Magazins Royale andeutet. Seine Kleidung – schwarze Cap, Tanktop und Goldkette – sowie ein Energy-Drink in seiner Hand veranlassen die Nutzer*innen nun zu Spekulationen: Wird es sich etwa um den Twitch-Streamer MontanaBlack handeln?

Böhmermann schrieb in dem Post: „Heute Abend Stream auf ganz entspannt. 20 Uhr ZDF Mediathek, 23 Uhr ZDF (lineares Fernsehen). Schmutz, wer nicht einschaltet“. Im Clip selbst sagt er: „Heute Abend ist ein gutes Thema. Deswegen kann ich allen nur empfehlen, heute Abend mal ordentlich hineinzuschalten, in die lineare Geisterbahn. Ich will noch nicht zu viel verraten, aber es wird ‚Bremslicht‘. Ich seh schon, es kommen immer mehr Leute rein. Kommt mal rein, wenn genug drin sind, geht’s los“.

Die für Böhmermann ungewöhnliche Darbietung macht die Fans stutzig. So schrieb zum Beispiel ein Nutzer: „Also geht es um Streamer, vermutlich unter anderem MontanaBlack und seine Casinostreams oder es gibt generell eine Enthüllung á la Kliemann. Klingt vielversprechend“. Ein anderer kommentierte: „Hahahah oha heute große Monte-Show“ und markierte gleich vier weitere Nutzer*innen.

Böhmermann warnt vor MontanaBlacks Community

Zuvor nahm Böhmermann im Jahr 2020 das Thema Online-Glücksspiel genauer unter die Lupe und kritisierte im Zuge dessen den Twitch-Streamer Jens Knossalla aka „Knossi“. Und auch MontanaBlack sorgte in dem Podcast „Fest und Flauschig“ mit Olli Schulz für reichlich Gesprächsstoff: Böhmermann bezeichnete die Community von MontanaBlack als „Nazis“ und kassierte dafür einen heftigen Shitstorm. Auch Schulz sagte, dass es „fragwürdig“ sei, wie der Streamer „junge Leute mit Geldspielen und Ähnlichem abzieht“.

Es ist sehr wahrscheinlich, dass es sich in der neuen Folge um Twitch-Streamer handeln wird, denn Böhmermanns Outfit und seine Wortwahl deuten stark darauf hin. Ob MontanaBlack Thema des Abends sein wird, bleibt allerdings abzuwarten. Die angekündigte Sendung läuft am 16. September um 20 Uhr in der ZDF-Mediathek und um 23 Uhr im TV-Programm des ZDF.