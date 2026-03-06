„The Running Man“ Gewinnspiel: 3x 4K-UHD-Steelbook gewinnen
Zum Heimkinostart verlost Rolling Stone 3x das limitierte 4K-UHD-Steelbook von „The Running Man“ mit Glenn Powell und Edgar Wright. Jetzt mitmachen!
Am heutigen Mittwoch, dem 06. März 2026, startet der Sci-Fi-Thriller „The Running Man“ im Heimkino – eine düstere filmische Interpretation des Stephen-King-Romans „Menschenjagd“, inszeniert von Regisseur Edgar Wright. Passend zum Heimkinostart verlost ROLLING STONE dreimal die limitierte 4K-UHD-Steelbook-Version des Films. Jetzt mitmachen und gewinnen.
Worum geht es in „The Running Man“?
In diesem Action-Thriller wird Glenn Powell in der Rolle des Ben Richards in ein brutales Medien-Event geworfen, in dem mehrere Teilnehmer ums Überleben kämpfen müssen. Zur Unterhaltung eines schaulustigen Publikums wird er einen Monat lang von professionellen Killern verfolgt. Die Frage bleibt: Wird er die Verfolgungsjagd überleben? Neben Glenn Powell sind Colman Domingo, Bobby Thompson und Josh Brolin mit von der Partie.
Was enthält die limitierte Steelbook-Edition?
Die limitierte Steelbook-Edition ist vor allem für Sammler eine Ergänzung der eigenen Heimkino-Sammlung. Neben dem Film ermöglicht sie mit einer Reihe verschiedener Features einen tiefen Blick in die Welt von „The Running Man“.
Heimkino-Features im Überblick
- Audiokommentar mit Edgar Wright, Glenn Powell und Michael Bacall
Featurette: The Hunters And The Hunted
Featurette: Welcome To The Running Man: Designing The World
Featurette: Surviving The Game: Shooting The Running Man
Ausschließlich in der 4K-UHD-Version enthalten:
- Featurette: The Running Man Commercials
Featurette: The Hunt Begins
Featurette: The Running Man Show (FSK 18)
Featurette: The Runners – Self Tapes
Featurette: Other Network Shows
The Apostle
Stunts Compilation
Hair, Make-Up And Costume Test
Deleted And Extended Scenes
Trailers & Digital Spot
Am Gewinnspiel teilnehmen
ROLLING STONE verlost dreimal die limitierte 4K-UHD-Steelbook-Version von „The Running Man“. Wer gewinnen will, schreibt einfach mit Name, Adresse und Telefonnummer eine E-Mail an gewinnen@rollingstone.de mit dem Betreff: „The Running Man“. Einsendeschluss: 20.3.26.