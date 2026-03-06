„The Running Man“ Gewinnspiel: 3x 4K-UHD-Steelbook gewinnen

Zum Heimkinostart verlost Rolling Stone 3x das limitierte 4K-UHD-Steelbook von „The Running Man“ mit Glenn Powell und Edgar Wright. Jetzt mitmachen!

von 
The Running Man Foto: Leonine. All rights reserved.

Am heutigen Mittwoch, dem 06. März 2026, startet der Sci-Fi-Thriller „The Running Man“ im Heimkino – eine düstere filmische Interpretation des Stephen-King-Romans „Menschenjagd“, inszeniert von Regisseur Edgar Wright. Passend zum Heimkinostart verlost ROLLING STONE dreimal die limitierte 4K-UHD-Steelbook-Version des Films. Jetzt mitmachen und gewinnen.

Worum geht es in „The Running Man“?

In diesem Action-Thriller wird Glenn Powell in der Rolle des Ben Richards in ein brutales Medien-Event geworfen, in dem mehrere Teilnehmer ums Überleben kämpfen müssen. Zur Unterhaltung eines schaulustigen Publikums wird er einen Monat lang von professionellen Killern verfolgt. Die Frage bleibt: Wird er die Verfolgungsjagd überleben? Neben Glenn Powell sind Colman Domingo, Bobby Thompson und Josh Brolin mit von der Partie.

Was enthält die limitierte Steelbook-Edition?

Die limitierte Steelbook-Edition ist vor allem für Sammler eine Ergänzung der eigenen Heimkino-Sammlung. Neben dem Film ermöglicht sie mit einer Reihe verschiedener Features einen tiefen Blick in die Welt von „The Running Man“.

Heimkino-Features im Überblick

  • Audiokommentar mit Edgar Wright, Glenn Powell und Michael Bacall
    Featurette: The Hunters And The Hunted
    Featurette: Welcome To The Running Man: Designing The World
    Featurette: Surviving The Game: Shooting The Running Man

Ausschließlich in der 4K-UHD-Version enthalten:

  • Featurette: The Running Man Commercials
    Featurette: The Hunt Begins
    Featurette: The Running Man Show (FSK 18)
    Featurette: The Runners – Self Tapes
    Featurette: Other Network Shows
    The Apostle
    Stunts Compilation
    Hair, Make-Up And Costume Test
    Deleted And Extended Scenes
    Trailers & Digital Spot

Am Gewinnspiel teilnehmen

The Running Man

ROLLING STONE verlost dreimal die limitierte 4K-UHD-Steelbook-Version von „The Running Man“. Wer gewinnen will, schreibt einfach mit Name, Adresse und Telefonnummer eine E-Mail an gewinnen@rollingstone.de mit dem Betreff: „The Running Man“. Einsendeschluss: 20.3.26.

