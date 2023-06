Hurricane und Southside Festival: Vorverkauf für 2024 hat gestartet

Die Zwillingsfestivals Hurricane und Southside, die beide je von 15. – 18. Juni 2023 stattfanden, können eine Erfolgsbilanz verzeichnen: Veranstalter FKP Scorpio zieht mit knapp 78.000 Gästen in Scheeßel und 62.000 Gästen in Neuhausen ob Eck ein positives Fazit. So beginnt direkt der Vorverkauf für beide Festivals am heutigen Dienstag, den 20. Juni.

Vorverkauf für die Festivals hat gestartet: Hier die Fakten

Beim Hurricane beginnt der Vorverkauf um 12 Uhr und um 14 Uhr beim Southside. Der Vorverkaufsstart legt mit einem begrenzten Kontingent an Festivalpässen ab 199,- Euro los. Erstmalig gibt es auch ein Fanpackage mit Merchandise. Weitere Infos und Tickets gibt es auf den Festivalwebsites von Hurricane und Southside.

Mehr über Hurricane und Southside

Das Musikprogramm auf den Festivals, präsentiert von ROLLING STONE und Musikexpress, führte dieses Jahr Namen an wie Muse, Die Ärzte, Billy Talent, Kraftklub, Placebo, Casper, Peter Fox, Queens Of The Stone Age und Marteria. Auch Tash Sultana, Ashnikko, RIN, Badmómzjay, The 1975 oder Razz traten auf.

Erstmalig standen zudem die Gewinner des FLINTA*-Newcomer-Contests „Gamechanger“ auf der Bühne. Mit dem Wettbewerb möchte FKP seinen Teil zu einer „lebhaften und vielfältigen Musikkultur“ beitragen, wie das Veranstaltungsunternehmen schreibt. Unter den Bewerber:innen konnten sich Karo Lynn und Attic Stories durchsetzen und live vor Ort auftreten.