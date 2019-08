The 1975: Matty Healy küsst männlichen Fan in Dubai

Die britische Band bemüht sich vermehrt, mit ihrer Musik auf den Klimaschutz aufmerksam zu machen. In ihre neue Single sind daher Teile einer Rede der 16-jährigen Klimaaktivistin zu hören. Darin ruft sie zu Rebellion und zivilem Ungehorsam auf.

Wie Jamie Oborne, der Bandmanager von The 1975, berichtete, will die Band „ein Zeichen für die Umwelt setzten und das Klima weniger belasten.“ So verzichteten die Briten beispielsweise auf die Verwendung von Einwegkunststoffen bei CD-Hüllen und auch bei der Vinyl-Produktion wurde die Menge des verarbeiteten Schadstoffs reduziert. Doch auch künstlerisch wollen die Musiker um Sänger Matty Healy eine Botschaft an ihre Zuhörer senden. So brachten sie auf der ersten Single ihres neuen Albums „Notes On A Conditional Form“ Teile einer Rede der schwedischen Aktivistin Greta Thunberg mit ein. The 1975 auf Instagram: https://www.instagram.com/p/B0VQ7VLpf0X/ In dieser Rede fordert Thunberg dazu auf,…