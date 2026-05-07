„The Bear“ macht endgültig zu: Starttermin für die finale Staffel steht fest

Fotograf Jeff Katz im Interview: „Ich war die Linse, die das Image auffing, das Prince der Welt mitteilen wollte“

Nur einen Tag nach dem überraschenden Prequel-Drop hat FX die seit Langem kursierenden Gerüchte offiziell bestätigt: Die fünfte Staffel von „The Bear“ wird die letzte sein. Alle acht neuen Folgen erscheinen am 25. Juni auf Hulu – und laufen im Laufe des Sommers auch auf FX, verteilt über Juni, Juli und August.

Am Ende der vierten Staffel hatte Chefkoch Carmy (Jeremy Allen White) das Restaurant hingeschmissen und es in den Händen seiner Crew gelassen. Die neue Staffel setzt unmittelbar danach an. „Die fünfte und letzte Staffel von ‚The Bear‘ beginnt am Morgen nach dem Moment, in dem Sydney (Ayo Edebiri), Richie und Natalie ‚Sugar‘ (Abby Elliott) erfahren, dass Carmy der Gastronomie den Rücken gekehrt und ihnen das Restaurant überlassen hat“, heißt es in der offiziellen Beschreibung. „Mit keinem Geld, der Drohung eines Verkaufs und einem heftigen Sturm im Weg müssen die neuen Partner zusammenhalten und gemeinsam mit dem Rest des Teams einen letzten Service meistern – in der Hoffnung, endlich einen Michelin-Stern zu erringen. Dabei lernen sie, dass das, was ein Restaurant ‚perfekt‘ macht, vielleicht gar nicht das Essen ist, sondern die Menschen.“

Ein offizielles Signal, dass „The Bear“ in diesem Jahr zu Ende geht, hatte es lange nicht gegeben – bis Jamie Lee Curtis, die Carmys Mutter Donna Berzatto spielt, die Neuigkeit im Februar auf Instagram durchsickern ließ. „FINISHED STRONG!“, schrieb sie. „Umgeben von einer außergewöhnlichen Crew, wunderbaren Autoren, Produzenten und Schauspielpartnern in der Show, die Chris Storer erschaffen hat – die Geschichte dieser bemerkenswerten Familie, in die wir uns alle verliebt haben, ist nun vollständig erzählt.“

Jamie Lee Curtis plaudert aus

Wenige Wochen später sprach sie auf dem roten Teppich zur Premiere der Prime-Video-Serie „Scarpetta“ offen mit der Presse. „Alle haben bestätigt, dass die Show endet!“, sagte sie gegenüber „Access Hollywood“. „Ich verstehe nicht, warum das so ein großes Ding ist – es sei denn, ich bekomme jetzt Anrufe von allen, die sagen: ‚Du hast es verraten.‘ Ich glaube, alle wussten, dass es die letzte Staffel ist. Wenn dem nicht so ist, habe ich gerade gründlich Mist gebaut.“ (Zweifel an Curtis‘ Aussage gab es kaum – FX hatte sich bis jetzt schlicht geweigert, sich dazu zu äußern.)

Die überraschende Prequel-Episode, die kürzlich veröffentlicht wurde und den Titel „Gary“ trägt, dreht sich um Richard „Richie“ Jerimovich (Ebon Moss-Bachrach) und „Mikey“ Berzatto (Jon Bernthal), die vor den Ereignissen der ersten Staffel gemeinsam nach Gary, Indiana reisen – jener Staffel, die im Schatten von Mikeys Tod spielt.

„COUSINS! PRIMOS! CUGINI!!! Macht euch bereit für GARY!!!! Wir freuen uns riesig, dieses kleine Abenteuer mit Richie und Mikey endlich teilen zu können“, schrieb Moss-Bachrach in den sozialen Medien. „Geschrieben von mir und [Bernthal]. Regie: der eine und einzige Christopher Storer. Diese Folge zu machen war ein Traum. Danke an die wunderbaren Menschen von Gary, Indiana – und wie immer an Chicago, Illinois.“