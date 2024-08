„The Bear“: Alles über die neuen Folgen von Staffel 3

Jeremy Allen White, alias Carmy, stand in den Vereinigten Staaten bereits seit dem 26. Juni wieder übermäßig gestresst und voller Tatendrang in der Küche. Doch erst jetzt können auch die Fans hierzulande die Serie auf Disney+ weiterstreamen. Immerhin: Ab Mittwoch, den 14. August, gibt es alle zehn Episoden der dritten Staffel von „The Bear“ auf einen Schlag zum Bingen – hoher Blutdruck beim Gucken garantiert!

Der Küchenwahn der 3. Staffel von „The Bear“ im Überblick

Noch einmal zur Auffrischung: „The Bear“ erzählt die Geschichte des Gourmet-Kochs Carmey, der nach einem Schicksalsschlag in seine Heimat zurückzieht und dort das Familienrestaurant The Original Beef of Chicagoland von seinem Bruder übernimmt. Um das Lokal vor dem Ruin zu bewahren, strukturiert Carmy (Jeremy Allen White) so einiges um. Der Laden wird im Verlauf der ersten beiden Staffeln in The Bear umgetauft und in dessen Küche herrscht nun ein strikterer Ton. Und obwohl es scheint, als würde der Plan nach viel Ächzen tatsächlich aufgehen und das Restaurant zu einem vollen Erfolg werden (gedimmtes Licht, volles Haus, ausgefeilte Küche), kommt es gegen Ende der zweiten Staffel zu kochend heißen Konflikten – nach allen möglichen Küchen- und Anmeldeirrsinn folgt nun nämlich noch mal Stress auf neuem Niveau in Sachen Privatleben.

Was nun kommt: In den neuen Episoden der dritten Staffel vertieft sich der Blick auf Carmeys Vergangenheit und seine noch nicht verarbeiteten Traumata. Auch werden wir erfahren, wie es in seinem Liebesleben weitergeht. Hat seine Beziehung zu Claire (Molly Gordon) nach seinem Ausraster noch eine Chance? Oder bleibt er jetzt ganz dem Job treu und lässt Privates völlig außen vor?

Doch auch die anderen Servicekräfte werden zwischen privaten Herausforderungen und beruflichen Stress beim Balancieren gezeigt. So verarbeitet Marcus (Lionel Boyce) seine Trauer, die sie bereits zum Ende von der zweiten Staffel angedeutet hat. Sydney (Ayo Edebiri) muss weiterhin wachsen, aber nun auch vor allem umziehen und damit klarkommen. Eine große Entwicklung steht auch für Richie (Ebon Moss-Bachrach) bevor, dessen ersten Schritte in Richtung Empathie wir bereits erleben durften. Nun muss er speziell seine Vaterrolle neu reflektieren.

Auch am Herd kommt es nicht nur zu überladenen Tagen, sondern auch zu einer schlechten Nachricht, die alles zum Übersprudeln bringt. Es entscheidet sich, ob das Team näher zusammenrückt oder sich doch wieder wie zu Beginn der Serie voneinander entfernt. Schließlich bekommt Sydney sogar ein neues Angebot und muss sich entscheiden, ob sie weiterhin die Reibung mit Carmy möchte oder lieber neue Wege geht.

On top bekommt Natalie (Abby Elliott) auch noch ein Baby …

Hier der Trailer zur dritten Staffel von „The Bear“:

Hollywood-Star als Gast dabei

Auch in der dritten Staffel werden neben den genannten auch bekannte Gesichter wie Liza Colón-Zayas als Tina, Matty Matheson als Neil Fak, Oliver Platt als Onkel Jimmy sowie Edwin Lee Gibson als Ebraheim zu sehen sein. Auch Jon Bernthal (Mikey!) gibt es in Flashbacks zu erleben. Und ein Gast-Auftritt der bereits gespoilert werden darf, kommt von Bradley Cooper. Weitere in der Szene namhafte Köch:innen lassen sich ebenfalls in der Disney+-Serie blicken.