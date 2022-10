The Beatles: Neue Videos zu allen Tracks von „Revolver“

Foto: Getty Images, Express Newspapers. All rights reserved.

Die Beatles haben in Zusammenarbeit mit Illustrator Klaus Voormann und Regisseur Danny Sangra zu jedem der Songs auf „Revolver“ (1966) ein neues Video veröffentlicht.

Produzent Giles Martin hat die Werke neu gemischt, während Toningenieur Sam Okell sie in Stereo sowie Dolby Atmos umgewandelt hat. Alle Clips beginnen mit einer lebendigen Collage von Klaus Voorman und zerlaufen dann in psychedelische Mandalas und Formen. Die Demos zu „Taxman“ (mitsamt Video von Danny Sangras) und „Tomorrow Never Knows“ erschienen bereits vorzeitig.

Hier die Playlist mit allen Produktionen zur Platte

Die Special Edition zu „Revolver“

Die Box ist seit Freitag (28. Oktober) in verschiedenen Sets erhältlich:

Tracklisting „Revolver“ (1966)