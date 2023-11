The Black Crowes kündigen neue Version von „The Southern Harmony And Musical Companion“ an

Am 15. Dezember veröffentlichen The Black Crowes die Neuaufnahme ihres zweiten Studioalbums „The Southern Harmony And Musical Companion“, das ursprünglich 1992 erschien. Die Platte enthält neben Hits der Rockband – darunter „Remedy“, „Sting Me“ und „Thorn in My Pride“ – auch vierzehn unveröffentlichte Tracks.

Bereits im Oktober 2023 veröffentlichte die Gruppe eine Coverversion des Songs „99 Pounds“, der ursprünglich von der Soulsängerin Ann Peebles stammt und auf ihrem 1972er-Album „Straight From the Heart“ veröffentlicht wurde.

Über „99 Pounds“ sagte Chris Robinson, der die Gruppe 1984 mit seinem Bruder Rich Robinson gründete, dass er Ann Peebles liebe und sie einer seiner „Lieblingssängerinnen aller Zeiten“ sei. Die Coverversionen der Gruppe seien außerdem immer dazu da „Leute auf etwas aufmerksam zu machen, von dem sie noch nichts wussten“, so der Leadsänger in einem Instagram-Beitrag.

Die Super Deluxe Edition des Albums beinhaltete nicht nur unveröffentlichte Studioaufnahmen – wie die des 1991er Songs „Miserable“ –, sondern auch B-Seiten und einen Live-Auftritt aus dem Sam Houston Coliseum in Houston, wo die Band am 6. Februar 1993 alle Songs der Platte performte. Außerdem enthält die neue Version von „The Southern Harmony And Musical Companion“ eine Aufzeichnung aus dem Southern Tracks Studio in Atlanta, wo die Band Anfang 1992 spielte. Die Studiosession enthielt fünf Songs – darunter ihre Interpretation von Ry Cooders „Boomer’s Story“. Das Album erscheint am 15. Dezember 2023 als 4LP-Box, 1LP-Version, 3CD-Set, 2CDs oder digital.

The Black Crowes‘ Coverversion von „99 Pounds“: