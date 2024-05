The Black Crowes gaben am Mittwoch (15. Mai) ein Konzert im Eventim Apollo in London, als mit Steven Tyler ein Special Guest die Bühne betrat und seinen ersten Live-Auftritt seit seiner schweren Stimmbandverletzung im vergangenen Jahr absolvierte. Die Rockband hatte bereits 16 Songs gespielt, als sie mit dem Aerosmith-Klassiker „Mama Kin“ zur Zugabe ansetzten. Steven Tyler kam unangekündigt dazu und sang gemeinsam mit dem Black-Crowes-Sänger Chris Robinson den Song zu Ende. Die beiden Sänger wechselten sich bei den Strophen ab und performten gemeinsam den Refrain.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Aerosmith verschob Tour wegen Tylers Stimmbandschäden

Tylers Gastauftritt in London ist sein erster Auftritt, seit Aerosmith gezwungen waren, ihre Abschiedstournee „Peace Out“ im vergangenen Jahr zu verschieben. Ursprünglich hatte die Band die Tournee für den 2. September 2023 angesetzt, doch der Sänger erlitt nach nur drei Konzerten einen Stimmbandschaden. Später wurde bei ihm ein Kehlkopfbruch diagnostiziert, weshalb er seine Stimme schonen musste.

Aerosmith haben bereits neue Termine für ihre „Peace Out“-Tour bekannt gegeben, die am 20. September 2024 in Pittsburgh fortgesetzt werden soll. Die Black Crowes, die Aerosmith schon auf der ursprünglichen Tournee hätten begleiten sollen, werden erneut als Vorgruppe dabei sein.