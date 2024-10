Silverlites: Supergroup aus R.E.M., The Black Crowes, Screaming Trees

Was passiert, wenn Mitglieder von R.E.M., The Black Crowes und Screaming Trees viel Zeit miteinander verbringen? Die Antwort heißt Silverlites.

Buck, Robinson, Martin – und Joseph Arthur

Musiker der genannten Bands haben sich nämlich zu einer Supergroup zusammengetan. Mit von der Partie sind R.E.M.-Gitarrist Peter Buck am akustischen Instrument, Rich Robinson von The Black Crowes als zusätzlicher Akutsik- sowie E-Gitarrist, und Schlagzeuger Barrett Martin aus den Reihen von Screaming Trees und Mad Season, der zusätzlich Kontrabass und Vibraphon beisteuert. Gemeinsam mit Singer-Songwriter Joseph Arthur nennen sie sich Silverlites.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Erster Song als Vorgeschmack

Mit „Don’t Go, Don’t Stay“ ist bereits ein erster Song veröffentlicht. Es handelt sich um ein Roots-Rock-Lied. Die Musiker datieren es auf 2019 – da nämlich nahm Martin die ersten Tonspuren in einem Hotelzimmer in Nashville auf. Was folgte, war ein Corona-Projekt: „Wir hoffen, ihr mögt die Songs, denn wir haben die Pandemiejahre mit einigen Aufnahme- und Misch-Sessions verbracht“, schrieb Martin bei Instagram über Silverlites. „Wir haben eine klassische Songwriting-Form benutzt, die heutzutage häufig vergessen ist. Das heißt: Akustikgitarre (mit etwas E-Gitarre dabei), großartiger Leadgesang, mitreißender Hintergrundgesang und ein souliger Backbeat in der Rhythmussektion. Es ist Oldschool-Songwriting, so wie wir.“

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Silverlites-Debüt erscheint bald

Schon bald erscheint auch das Silverlites-Debütalbum. Simpel nach der Band benannt, erscheint es am 15. November. Das Album wird zwölf Songs umfassen. Zumindest für zwei Mitglieder der neuen Supergroup ist es übrigens nicht die erste Zusammenarbeit: Joseph Arthur und Peter Buck arbeiteten bereits unter dem Namen Arthur Buck zusammen; ein ebenfalls band-betiteltes Debüt erschien 2018.