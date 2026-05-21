Das Serienfinale von „The Boys“: „Jeder Machthaber übertreibt es irgendwann“

„The Boys“-Showrunner Eric Kripke verriet ROLLING STONE 2024, er habe „ein Ende im Kopf“ – und ließ durchblicken, dass die Serie trotz all ihrer Grausamkeiten nicht besonders düster enden würde. „Ich möchte in einem moralischen Universum leben“, sagte er, „in dem gute Dinge mit dir passieren, wenn du dich für Liebe, Familie und Mitgefühl entscheidest.“

Das Serienfinale ist jetzt auf Amazon Prime Video zu sehen, und wie versprochen konnten zumindest einige Helden fünf Staffeln angesammeltes Blut abwaschen und auf ein Happy End zusteuern. Die letzte Staffel bewies einmal mehr das beunruhigende Talent der Serie, die surreale Realität des Lebens im Amerika des 21. Jahrhunderts einzufangen: Die abstruseste Handlung – Antony Starrs Homelander erklärt sich buchstäblich zu Gott – hallte wider, als der echte US-Präsident auf Truth Social postete, er sei Jesus.

Kripke schaltete sich per Zoom zu ROLLING STONE, um über den kreativen Prozess, den finalen Kampf, das Grummeln der Fans im Netz, seine Zukunft mit „The Boys“ und mehr zu sprechen. (Achtung: Massive Spoiler folgen.)

Das Ende im Kopf

Sie haben nie einen Hehl daraus gemacht, dass das Schreiben eines Serienfinales enormen Druck bedeutet. Seit wann hatten Sie dieses konkrete Ende vor Augen? Wie sehr hat es sich verändert?

Ungefähr in der Mitte der dritten Staffel hatten wir genug Ideen zusammen, sodass wir sagten: Okay, ich glaube, ich weiß – nicht unbedingt das Ende selbst, aber wo jede Figur landen soll. Also: Wer stirbt, wer überlebt. Und wenn jemand überlebt: Wo endet er? Das hatten wir bis zu einem gewissen Grad. Die Entwicklung bestand dann darin herauszufinden: Wie kommen wir zu diesen Punkten? Bei „The Boys“ stand immer der Charakter an erster Stelle, und wir haben stets damit begonnen, die emotionalen Reisen der Figuren zu kartieren. Unser Gefühl war: Das ist unsere letzte Staffel. Wir haben 15 Charaktere, die wir emotional landen müssen. Das war unser Fokus.

Auf der praktischen Erzählebene – haben Sie Soldier Boys Fähigkeit, Superkräfte durch einen Energieschlag zu entfernen, von Anfang an als Ass im Ärmel eingebaut? Sie hatten ja auch ein Supe-tötendes Virus, das Sie nie eingesetzt haben.

Wir wussten sehr früh, dass das ein äußerst nützliches Mittel sein würde. Das Virus stand in unseren Köpfen eher für die Frage: „Kann man wirklich die Erde verbrennen und alles auf dem Planeten vernichten, um sein Ziel zu erreichen?“ Denn ich glaube, Sage hatte recht: Wenn dieses Virus freigesetzt würde, gäbe es ein furchtbar blutiges Massaker. Also kann man es nicht wirklich einsetzen. Der Entmachtungsschlag hingegen war etwas, das wir als Trumpfkarte in der Tasche hatten, als wir in die Staffel gingen.

Wir haben etwa sechs Wochen im Writers Room damit verbracht, die Staffel zu planen. Und wir fanden den Gedanken herrlich, ihn kurzzeitig seiner Kräfte zu berauben und zu sehen, was für eine komplette Memme Homelander ohne seine Superkräfte wirklich ist. Sobald wir wussten, dass wir dorthin gehen, war klar: Das passiert mit Kimiko, was Sinn ergibt, weil sie regenerativ ist – besonders nach Frenchies Tod. Aber wenn man zurückschaut: In Episode vier schaut Butcher sich Soldier Boys russisches Video an. In Episode fünf schiebt er diese ganze Maschinerie in den Raum und sagt, er und Frenchie arbeiteten an etwas. Wir haben die Brotkrumen die ganze Zeit gestreut, um diesen Moment vorzubereiten.

Homelanders Fall

Es ist Kimikos Schlag, der Homelander seiner Kräfte beraubt. Gab es einen Moment, in dem Sie überlegt haben, ob der Schlag von Soldier Boy selbst kommen könnte?

Nein. Ich glaube, wir schulden dem Publikum, dass die Boys Homelander zu Fall bringen – und nicht zu viel darüber nachzudenken. Nicht zu sagen: „Ich weiß, ihr erwartet nach sieben Jahren treuen Zuschauens, dass die Boys Homelander besiegen, aber das kriegt ihr nicht. Das überlassen wir den Gen-V-Kids oder Soldier Boy oder irgendwem.“ Für mich war immer klar: Nein, die Boys müssen es tun. Und am Ende muss es Butcher sein. Das war gesetzt.

Welche Emotionen herrschten am Set beim Dreh der Entmachtungsszene und der Todesszene? Wie war Antony Starr in diesen Momenten?

Emotional, melancholisch, bittersüß. Ich war dabei – was ich nicht immer bin. Ich glaube, es war einfach das Begreifen: Es ist vorbei. Die Todesszene von Homelander macht das wirklich greifbar. Und ich zolle Ant großen Respekt, denn nachdem er so lange diesen soziopathischen Tyrannen gespielt hatte, sage ich ihm: „Okay, in dieser Szene bist du die größte Memme der Welt.“ Denn genau das passiert mit allen Autokraten, wenn man ihnen die Macht entzieht. So wie Saddam Hussein, als man ihn aus seinem Erdloch zieht. Jetzt ist die Zeit, um das Leben zu betteln. Und er hat das mit echter Leidenschaft angegangen.

Ich weiß, dass Antony diese Figur sehr ernst nimmt. Hatte er keinerlei Bedenken, so weit zu gehen – bis hin dazu, dass Homelander Oralsex anbietet, um sich das Leben zu retten?

Ich habe mich vor dem Skript bei ihm gemeldet und gesagt: „Heads up, weil ich weiß, dass du starke Gefühle dazu hast, wie mächtig die Figur ist. Er ist nicht mächtig in seinem Tod. Er geht auf die erbärmlichste Art und Weise ab.“ Und er sagte: „Natürlich. Das muss so sein. Das ist das Ende. Er muss eine Quittung bekommen, die dem Schrecken entspricht, den er sieben Jahre lang verbreitet hat.“ Er hat es vollkommen verstanden. Und tatsächlich hat er die Zeile „Ich fress deinen Scheiß live im Fernsehen“ selbst hinzugefügt. [Lacht.] Ich glaube, er wollte wirklich zeigen, was für ein Wrack Homelander ist. Er war in allem ein großartiger Partner.

Abschied vom Set

Wie war Ant, als diese Szene vorbei war und er das Set verließ?

Ehrlich gesagt: nur Umarmungen. Die Emotion dieser Filmfamilie überlagert alles, was in der jeweiligen Szene passiert. Während wir drehten, begannen sie im Nachbarstudio bereits, den Konferenzsaal abzubauen. Alles verschwindet. Und dieses Sommercamp, das wir so lange am Laufen halten konnten – es ist, als würden sich alle in alle Winde zerstreuen. Viele aus dem Cast lagen sich einfach in den Armen und begriffen, dass diese sehr endliche Erfahrung nun zu Ende ist.

War der aufgeplatzte Schädel ein praktischer Effekt? Hat er damit rumgelaufen?

Die offene Wunde ist ein praktischer Effekt unseres brillanten Spezialmasken-Künstlers Zane [Knisely]. Er trägt im Grunde eine grüne Kappe mit einer Wunde an der Seite. Und dann haben Stephan Fleet und unsere VFX-Genies daraus negativen Raum, Gehirn und all das Zeug gemacht, das man ohne [echten] Mord nicht hätte realisieren können – wozu ich nicht bereit war.

Sie haben also Ant mit seinem ekligen, seltsamen Kopf umarmt.

Ja. Mit seinem ekligen, seltsamen Kopf und seinem Gehirn. Aber so ist das Leben bei „The Boys“, Mann. Wir sind alle sehr daran gewöhnt, dass die Schauspieler so grauenhaft aussehen wie möglich, während wir alle am Craft-Service-Tisch Kaffee trinken und plaudern.

Offene Fäden und Fan-Kritik

Ein Autor von „Breaking Bad“ hat Ihnen verraten, dass eines ihrer Geheimnisse für die letzte Staffel darin bestand, eine Liste offener Handlungsfäden zu führen. Haben Sie diesen Rat befolgt?

Ich behaupte nicht, „Breaking Bad“ das Wasser reichen zu können. Aber die Technik, jeden losen Faden auf einem Board festzuhalten und als Ideenquelle zu nutzen, war wirklich hilfreich. Man sieht, welche Figuren noch draußen sind, welche Handlungsstränge man noch ansprechen muss, und stellt sicher, dass man so vieles wie möglich zu einem Abschluss bringt.

Haben Sie das Gefühl, so viele offene Fäden verknüpft zu haben, wie Sie wollten? Das ist ein Ziel, aber das andere ist ein befriedigendes Finale. Es kann nicht das einzige Ziel sein.

Mir war es wichtig, die Figuren zu landen. Das war meine Sache. Wir haben immer mit den Charakteren angefangen und mit ihnen aufgehört. Ich wollte, dass sie alle befriedigende Reisen und befriedigende Endpunkte und Payoffs haben. Das war mein Hauptziel, und ich glaube, das ist uns im Großen und Ganzen gelungen. Der Online-Diskurs war natürlich ein echter Sturm und deprimierend zu lesen. Und ich gebe zu, dass ich meine Momente hatte, in denen ich ins Trudeln geraten bin. Aber Staffel fünf ist die bisher größte Staffel, und nach 39 Tagen haben wir 57 Millionen Zuschauer. Und man lernt dieselbe Lektion, die man schon tausendmal gelernt hat: Die Online-Welt ist nicht die reale Welt. Es ist so leicht zu denken: „Oh Gott, das ist alles.“ Aber das stimmt nicht. Es ist ein Bruchteil eines einzelnen Prozentpunkts. Und Gott segne sie, sie dürfen ihre Meinungen haben – aber es war ein beruhigender Prozess zu wissen, dass es sich dabei eben nicht um die Mehrheitsmeinung handelt.

Einige der lautesten Online-Fans scheinen die Zeile „Das hätte Clara so gewollt“ – Soldier Boys Verweis auf eine Figur, die überzeugte Nazistin war – völlig missverstanden zu haben. Sie scheinen zu glauben, der Zuschauer solle in diesem Moment mit Soldier Boy und Clara sympathisieren, was überhaupt nicht Ihre Absicht war.

Nein, natürlich nicht. Claras Ziel war es, einen arischen Supersoldaten zu erschaffen. Und Soldier Boy irrt sich in seiner Liebe zu ihr. Er ist unvollkommen in seiner Liebe zu ihr. Er hat ein schlechtes Händchen bei der Partnerwahl. Und sie ist eine Nazistin. Das ist, als hätte Captain America mit einer Nazistin das Bett geteilt – und genau das ist der Punkt.

Spiegel der Gegenwart

Diese Frau, für die er noch immer eine Flamme hegt, hätte sich diesen arischen Supersoldaten mit unendlicher Macht gewünscht, und sie glaubte einst, Soldier Boy würde das sein. Aber er konnte ihr das nicht geben – vielleicht kann er ihr aber wenigstens das bescheren, was sie sich wünschte.

Aus welchem Grund auch immer: Es gibt definitiv Leute, für die die Serie in dieser Staffel nicht funktioniert. Ob es am Pacing liegt, ob es an fehlenden großen Kampfszenen liegt – ich lese alle Kommentare obsessiv, könnte man sagen. In einem fast ungesunden Ausmaß, könnte man sagen. Aber alles, was ich sagen kann: Ich hatte vor, einen bestimmten Blickwinkel auf diese Geschichte zu erzählen. Ich habe das getan, was wir jede Staffel tun – versuchen, den Fokus auf die Boys zu legen und eine Welt zu erschaffen, die sich wie ein Spiegelbild der Welt anfühlt, in der wir leben. Eine postapokalyptische Welt hat mich nie interessiert. Das war nie eine Option. Es sollte immer eine Spiegelhaus-Reflexion der Welt sein, in der wir uns gerade befinden, und ihrer Drift in Richtung Faschismus. Und ich bereue es nicht. Ich bin zufrieden damit, wie es geworden ist. Und zum Glück stimmt die Mehrheit des Publikums zu – das war eine sehr tröstliche Information.

Die Zeilen, die der [ehemalige TV-Autoren-Charakter] die Worm in der ersten Episode sagte, erwiesen sich als viel prophetischer, als ich je erwartet hatte. Ich dachte ehrlich gesagt, es sei nur ein Insider-Witz und ein selbstironischer Gag: „Versuch, alle glücklich zu machen. Das geht nicht. Finale sind das Schlimmste.“ Diese Zeilen stellten sich – zumindest in der Online-Welt – als sehr wahr heraus.

Sie hätten die religiöse Wende, die sich rund ums Weiße Haus vollzogen hat, nie vorhersagen können – außer dass Sie es getan haben.

Einiges davon existiert schon länger. Die Democratic Church of America [in der Serie] war etwas, das in der Luft lag. Es gibt diese Bewegung, die New Apostolic Reformation, darüber wurden Bücher geschrieben, und wir haben uns das vor zwei Jahren angeschaut. Es ging sehr darum, wie Amerika eine christliche Nation sei und Trump uns in ein neues goldenes Zeitalter des Christentums führen werde. Das schwebte also schon eine Weile herum. Hatte ich damit gerechnet, dass Trump ein Bild von sich als Jesus veröffentlichen und eine Schar Evangelikaler vor einer goldenen Statue für ihn beten würde? Nein. Aber das Ziel dieser Staffel war ein Ziel, das bereits existierte, und das Timing ist am Ende unheimlich treffsicher. Das war ehrlich gesagt das Beunruhigende und Deprimierende daran. Das Timing stimmt immer so genau.

Hoffnung trotz allem

Eine der hoffnungsvollen Botschaften scheint zu sein, dass diesen Figuren eine inhärente Hybris innewohnt – und wenn sie es zu weit treiben, wird sie das zu Fall bringen. Es wird stark angedeutet, dass Homelanders Gottesanmaßung beim Publikum nicht gut ankommen würde.

Jeder Machthaber übertreibt es irgendwann. Und die Methode ist im Grunde immer dieselbe: Sie fangen an, wirklich irres Zeug zu sagen. Die Menschen um sie herum merken sehr wohl, dass es irre ist, haben aber zu viel Angst, etwas dagegen zu unternehmen. Also lassen sie ihn glauben – sie hören auf, ihm die Wahrheit zu sagen, und sagen ihm nur noch, was er hören will, sodass er immer abgeschotteter wird. Und dann präsentiert er das der Welt, und die Welt sagt: „Das ist bescheuert. Du bist bescheuert.“ Und dann bricht das Fieber. Das ist immer und immer wieder passiert. Vielleicht ist es Wunschdenken, dass es auch in der realen Welt wieder so kommt – aber zumindest wollten wir, dass es Homelander passiert.

Sie haben Frenchies Tod und die Trennung von Kimiko und Frenchie vorausgeplant, indem Sie im Grunde klargemacht haben, dass sie selbst wenn er überlebt hätte, ohnehin nicht füreinander bestimmt gewesen wären.

Ich glaube, hätte er überlebt, hätten sie es wahrscheinlich zumindest versucht. Und wer weiß, ob es geklappt hätte. Aber für uns war das einfach interessant – wir haben vier Staffeln lang ein Wird-es-passieren-oder-nicht gespielt, und alles, worüber sie je gesprochen haben, war ihre Vergangenheit und das Überwinden dieser Vergangenheit. Jetzt, wo beide endlich an dem Punkt angekommen waren, wo sie ihre Vergangenheit wirklich hinter sich gelassen hatten und sich tatsächlich der Zukunft zuwandten, war es interessant festzustellen, dass sie in ihrer Vorstellung von dieser Zukunft nicht auf einer Wellenlänge lagen. Sie haben nie ein einziges Gespräch über Kinder geführt oder darüber, wie sie sich ihr Leben vorstellen.

Die vergangenen Staffeln hatten unterschiedliche thematische Schwerpunkte. Die letzte Staffel drehte sich viel um Sterblichkeit und Tod. Diese Staffel fragte – zumindest für unsere Figuren –: Wie siehst du die Zukunft? Wenn das hier vorbei ist, wo siehst du dich? Und glaubst du, dass du überleben wirst? Wenn ja: In welcher Welt wirst du leben? Hältst du ein Happy End für möglich? Besonders wenn die Dinge so dunkel sind wie gerade. Jede Figur setzt sich also mit dem auseinander, was sie für die Zukunft hält, anstatt zurückzublicken – was sie in früheren Staffeln getan haben.

Das Vought-Universum geht weiter

Wir wissen, dass die geplante Serie „The Boys: Mexico“ nach diesen Ereignissen spielt. Das Universum geht also nicht nur rückwärts mit dem Prequel „Vought Rising“ weiter. Was denken Sie über weitere Serien, die in der Gegenwart dieses Universums spielen, und inwieweit werden Sie involviert sein? Sind Sie bereit, sich anderen Geschichten und anderen Universen zuzuwenden?

Ich freue mich darauf, meine Muskeln in ein paar anderen Universen zu trainieren. Aber ich werde auch weiterhin dabei bleiben, um das zu überwachen, was durch dieses VCU [Vought Cinematic Universe] kommt. Qualitätskontrolle, Beratung. Mein Ding ist: Ich will nicht der tägliche Showrunner sein, denn ich habe mein Herzensprojekt gemacht; ich habe „The Boys“ gemacht. Aber „Vought Rising“ ist Paul Grellongs Herzensprojekt. Und ich will nie, dass sich diese Dinge wie Massenware anfühlen. Jedes muss eigenartig, seltsam und einzigartig sein und jemandes Leidenschaft verkörpern. Genauso wie „Gen V“ sich komplett von „The Boys“ unterscheidet, was sich komplett von „Vought Rising“ unterscheiden wird – sie teilen eine gewisse DNA und einen gewissen Ton, haben aber sehr unterschiedliche thematische Anliegen und sehr unterschiedliche Figurentypen.

Es ist immer noch eine unglaublich spaßige Welt, und ich glaube, der Punkt, den wir am Ende machen wollten, ist: Nichts ist einfach perfekt und happily ever after. Jetzt laufen all diese losen Supes herum, für die Vought keine Verantwortung mehr übernimmt. Es gibt Probleme zu lösen. Es wird immer Probleme zu lösen geben. Wenn du deine Liebsten fest an dich drückst und füreinander da bist, kannst du ein Happy End haben.

Im Finale gibt es einen Moment mit einem Tech-Milliardär-Charakter, der gewiss keinem bestimmten Tech-Milliardär in der realen Welt ähnelt. Gab es Gemurmel von höherer Stelle über diesen Moment?

Überhaupt nicht. Nur Lachen und Begeisterung. Und ich weiß nicht, welche Gespräche auf den höheren Ebenen stattfinden. Alles, was ich sagen kann: Sie haben mich machen lassen. Selbst wenn ich nur ein Hofnarr bin – sie haben mir den Kopf nicht abgeschlagen, und dafür bin ich dankbar.

Hughie, Starlight und der Rest

Hughie und Starlight – ihnen sind potenziell korrumpierende, wirklich dunkle Dinge passiert, und trotzdem enden Sie mit einem Moment, in dem es ihnen gut geht. Sie bekommen ein Kind. Sie eröffnen einen Elektronikladen. Hatten Sie irgendwelche Zweifel daran, dass Sie ihnen ihr Happy End gönnen wollten?

Nein, daran hatte ich keinen Zweifel. Das war von Anfang an klar. Und ein Kind zu bekommen ist ein so zutiefst hoffnungsvoller Akt. In Staffel vier hatte Annie aus vielen komplexen Gründen eine Abtreibung, einer davon war, dass sie einfach keine positive, optimistische Sicht auf die Entwicklung der Welt hatte. Das hier soll nun die Einlösung davon sein – sie war damals nicht bereit, und jetzt ist sie es, und sie hat Hoffnung für die Zukunft. Aber nein, sie sollten immer ein unvollkommenes Ende haben. Sie erbricht sich und nässt sich ein und streitet mit ihrer Mutter. Aber sie werden zusammenhalten und es als Familie hinkriegen.

Sie haben nie den Eindruck erweckt, dass das eine Serie sein würde, die mit „Nihilismus hat recht, es gibt keine Hoffnung, und die Bösen gewinnen“ endet.

Nein. Die Botschaft, die ich hoffe, dass sie ankommt, ist: Es gibt Hoffnung, wenn man jedes Mal, wenn man zu Boden geworfen wird, wieder aufsteht – aber das kommt nicht ohne schreckliche Opfer, und es wird nie perfekt sein. Wir wollten die Welt nicht in einem makellosen Zustand zurücklassen. Es gibt Probleme, und man wird sich damit auseinandersetzen müssen. Aber man kann seine eigene Erlösung finden, indem man sich auf die Menschen konzentriert, die man liebt, und füreinander da ist. Und das ist hoffentlich die Botschaft am allerletzten Ende der Dinge.