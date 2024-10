The Cure: Diese Songs spielten sie live bei den Exklusiv-Shows

Am 1. November erscheint The Cures neues Album „Songs Of A Lost World“. Um ihre Fans auf die erste Platte seit 16 Jahren einzustimmen, gab die Band nur zwei Tage davor, am 30. Oktober, zwei Konzerte für „BBC Radio 6 Music“ und „BBC Radio 2 In Concert“. Erfahrt hier, was es dort zu erleben gab.

Beim ersten Auftritt für „Radio 6 Music“ spielten The Cure unter anderem die Singles „And Nothing Is Forever“ und „I Can Never Say Goodbye“ von ihrem kommenden Album. Außerdem präsentierten sie zum ersten Mal das ebenfalls darauf vertretene „All I Ever Am“. Auch ihr Klassiker „Burn“ aus dem Film „The Crow“ (1994) durfte bei der Performance nicht fehlen.

Hier könnt ihr euch die Auftritte von The Cure bei „Radio 6 Music“ und „Radio 2 In Concert“ anhören.

Vor einem intimen Publikum aus vorher ausgelosten Gästen (die Zahl der Teilnehmer:innen soll laut „NME“ im sechsstelligen Bereich gelegen haben) performten die Männer aus Manchester dann bei „Radio 2 In Concert“ ihr zweites Set. Frontmann Robert Smith beschränkte seine Ansprachen dabei auf das Mindeste und lieferte zusammen mit Bassist Simon Gallup, Keyboarder Roger O’Donnell, Gitarrist/Keyboarder Perry Bamonte, Schlagzeuger Jason Cooper und Gitarrist Reeves Gabrels eine Show mit Wohnzimmer-Feeling ab.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Die Setlist für „Radio 6 Music“:

1. Plainsong

2. Last Dance

3. I Can Never Say Goodbye

4. Burn

5. And Nothing Is Forever

6. At Night

7. A Forest

8. All I Ever Am

9. Prayers for Rain

10. Disintegration

Die Setlist für „Radio 2 In Concert“:

1. Alone

2. Pictures of You

3. A Fragile Thing

4. High

5. A Night Like This

6. Lovesong

7. The Walk

8. In Between Days

9. Just Like Heaven

10. From the Edge of the Deep Green Sea

11. Endsong

Zugabe:

12. Lullaby

13. Friday I’m in Love

14. Close to Me

15. Why Can’t I Be You?