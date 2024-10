The Cure: Robert Smith verkündetet Karriereende für 2029

Meint er es wirklich ernst? Etliche Male hat Robert Smith schon das Ende von The Cure verkündet. Unlängst, wie er in einem Interview bekannt gab, habe er 2018, zum 40. Jubiläum seiner Band, das Karriereende bekannt gegen wollen. Bei dem Jubiläumskonzert im Londoner Hyde Park aber sei ihm und den Kollegen derart viel Begeisterung entgegengeschlagen, dass er beschlossen habe, weiterzumachen.

Nun hat Robert Smith einen neuen Termin genannt, bei dem endgültig Schluss sein soll: Im Jahr 2029. Demnach soll eine neue Cure-Tournee im kommenden Jahr beginnen. Und man gehe auf Konzertreise bis 2028. Dem 50. Jahrestag von The Cure. Dann komme der Abgang.

Seine Entscheidung begründet Smith im Gespräch mit der Londoner „Times“. „Ich werde im Jahr 2029 dann 70 sein. Und das war’s, das war’s wirklich. Wenn ich es so weit schaffe, war’s das.“

„Ich habe ein sehr privilegiertes Leben geführt“

Er gibt sich milde – und zufrieden. Smith will, dass dann einfach Schluss ist. „Ich habe ein sehr privilegiertes Leben geführt“, sagt er. „Ich kann nicht glauben, wie viel Glück ich hatte. Ich mache immer noch das, was ich immer machen wollte. Aber die Tatsache, dass ich immer noch aufrecht bin, ist wahrscheinlich das Beste daran, ich selbst zu sein. Denn es gab Zeiten, in denen ich nicht dachte, dass ich nur 30, 40, 50 werden würde.“

Aber nicht alles laufe gut bei ihm. Und das sei auch okay. „Mein Verstand funktioniert nicht mehr mit der gleichen Schärfe wie früher. Doch ich bin viel entspannter und umgänglicher geworden.“

Ankündigungen zum Karriereende sind bei Robert Smith immer mit Vorsicht zu genießen. Die kommen periodisch. Nicht auszuschließen, dass The Cure 2029 wieder ein Hyde-Park-Konzert geben, die Begeisterung darüber hohe Wellen schlägt, und er beschließt, nochmal zehn Jahre dranzuhängen … falls jedoch wirklich Schluss sein sollte in fünf Jahren, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass es kein weiteres Album nach „Songs of a Lost World“ geben wird. Es wird das erste Album nach 16 Jahren Pause sein.