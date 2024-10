Am 01. November ist es so weit: Das neue The-Cure-Album „Songs of a Lost World“ erscheint. Das erste neue Studioalbum seit 2008, seit „4:13 Dream“. Robert Smith hat ein Track-by-Track-Review aller Albumstücke vorgefertigt, das wir hier kommentieren.

ALONE

„Ich verbringe viel Zeit damit, nachts draußen herumzuwandern und in den Himmel zu schauen, normalerweise mit einem flackernden Feuer in der Nähe. Wenn die Flammen erlöschen, die Sterne erlöschen und der Morgen anbricht, gibt es immer einen Moment, in dem ich nicht anders kann, als mich überwältigend verloren, sehr allein und dem Ende sehr nahe zu fühlen. Dieses Gefühl versuche ich in Alone einzufangen. Als dieses Lied geschrieben war, wusste ich, dass das Album Songs Of A Lost World entstehen würde.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

AND NOTHING IS FOREVER

„And Nothing Is Forever wurde von einem Versprechen inspiriert, das ich jemandem gab, den ich liebte. Dass ich bei ihm sein würde, wenn er stirbt. Es geht darum, die Sterblichkeit zu akzeptieren und die schreckliche Angst, allein zu sterben.“

Wahrscheinlich handelt „And Nothing is Forever“ von Robert Smiths Bruder oder seinen Eltern.

A FRAGILE THING

„A Fragile Thing handelt von den Schwierigkeiten, die wir haben, wenn wir zwischen sich gegenseitig ausschließenden Bedürfnissen wählen müssen, und dem vergeblichen Bedauern, das auf diese Entscheidungen folgen kann, wie sicher wir auch sind, die richtigen Entscheidungen getroffen zu haben. Es kann oft sehr schwer sein, die Person zu sein, die man wirklich sein muss.“

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

WARSONG

„In der Originalversion von „Warsong“ ging es um jemanden, mit dem ich mich im Laufe der Jahre immer wieder gestritten und versöhnt habe. Mir wurde klar, dass das, was wir taten, irgendwie dem entsprach, was zu viele Menschen zu tun scheinen, oft in einem viel größeren und gewalttätigeren Ausmaß. Jedes Jahr ein neuer Krieg. Es ist sehr schwer zu verstehen, warum so viele von uns dazu getrieben werden, zu kämpfen und zu kämpfen und zu kämpfen. Es sei denn, das ist einfach so, wie wir Menschen sind?“

Man möchte hier an Lol Tolhurst als ewigen Streitpartner denken, aber Smith und der ehemalige Mitmusiker haben sich längst ausgesöhnt. Der Adressat von „Warsong“ bleibt unbekannt.

DRONE:NODRONE

„Ich lief hinter meinem Haus herum und eine Kameradrohne flog über mich hinweg. Das störte mich, es hat mich wirklich wütend gemacht. Es war eine schreckliche Erinnerung an die aufdringliche, überwachte Natur der „modernen Welt“. Drone:nodrone wurde von der seltsamen Schwierigkeit inspiriert, mit der ich mich nicht nur mit dem Ereignis selbst, sondern auch mit meiner Reaktion auf das Ereignis auseinandersetzen musste. Und von der noch seltsameren Schwierigkeit, die Realität überhaupt zu akzeptieren. Es geht auch darum, wie schwer es für mich ist, dem Chaos abzuschwören!“

I CAN NEVER SAY GOODBYE

„In „I Can Never Say Goodbye“ geht es um den unerwarteten Tod meines älteren Bruders Richard. Ich schrieb die Musik am Tag nach seinem Tod, hatte aber lange Zeit Mühe, die richtigen Worte zu finden. Schließlich entschied ich mich für eine einfache lyrische Erzählung dessen, was in der letzten Nacht, die ich mit ihm verbrachte, geschah. Es war ein sehr schwieriger Song, den ich auf der Shows Of A Lost World Tour singen musste. Aber immer großartig. Ihn auf der Bühne zu spielen, half mir, mit meiner Trauer umzugehen. Ich vermisse ihn.“

Robert Smith spielt hierauf eine Art Hendrix-Gitarrensolo. Richard brachte ihm das Gitarrespielen bei – und Jimi Hendrix näher.

ALL I EVER AM

„All I Ever Am handelt davon, wie schwer es mir fällt, im gegenwärtigen Moment zu „sein“, und davon, wie „ich“ im Laufe der Zeit „ich“ bleibe. Ich weiß im Kopf, dass ich die Summe einer Vielzahl anderer jüngerer Versionen von mir bin. Aber es gibt Momente, in denen ich es einfach nicht glauben kann. Ich kann es einfach nicht akzeptieren! Es ist ein seltsames Gefühl der Dissoziation, ein Gefühl, dass etwas nicht ganz stimmt. Und es ist eine Rückkopplungsschleife, denn ich bin die Summe meiner Erinnerungen. Aber gleichzeitig werden meine Erinnerungen selbst durch das verändert, was ich jetzt bin. Ich fand die Beständigkeit des „Durch-die-Zeit-Seins“ schon immer ein faszinierendes Thema … oder etwa nicht?!!

ENDSONG

„2019, das Jahr, in dem ich 60 wurde und The Cure diese neue Musik aufnahm, war der 50. Jahrestag vom „Man on the moon“. In diesem Sommer war ich viel draußen. Schaute nach oben und zurück. Beklagte das Vergehen der Zeit und das Älterwerden in einer zunehmend zerbrochenen Welt. Endsong bildet mit dem Eröffnungssong Alone in jeder Hinsicht den Abschluss des Albums Songs Of A Lost World. Die Themen sind sehr ähnlich, miteinander verflochten, die Lieder hallen fast gegenseitig wider. Ich fühle mich ziemlich genauso, wenn ich draußen stehe und zum Mond aufschaue, wie als ich zehn war. Aber ich weiß, dass die Welt unter meinen Füßen nicht mehr dieselbe ist wie früher. Und ich weiß, dass ich es auch nicht bin. Dieses Wissen nagt an mir und wird durch das unveränderliche Gesicht des Mondes noch verschlimmert. Allein gelassen mit nichts.“