ROLLING STONE präsentiert: The Cure live 2022 –Tickets, Termine, Vorverkauf – Details zum Album

Robert Smith von The Cure 2016.

Robert Smith und seine Band The Cure kommen 2022 für sieben Konzerte nach Deutschland. Der Vorverkauf startet am 08.12. hier.ROLLING STONE präsentiert.

Simon Gallup, vom dem es zuletzt immer mal wieder hieß, er sei ausgestiegen, wird nun wieder als festes Mitglied des Line-ups geführt. Der Bassist ist also zurück an Bord.

In der vom Tourneeveranstalter verschickten Mitteilung gibt es auch eine Nachricht zum kommenden, 14. Studioalbum. Demnach soll es 67 Minuten lang sein und natürlich fester Bestandteil der Konzerte sein, die ungewöhnlicherweise mit ziemlich exakten 135 Minuten angegeben werden – was relativ kurz wäre für eine Band, die die Spieldauer ihre Shows in der Regel nach oben variiert. Die Tour erhält den etwas langweiligen Namen „Euro Tour 2022“, wahrscheinlich, weil der Plattentitel, der der Konzertreise ihren Namen geben dürfte, noch nicht öffentlich gemacht wird.

The Cure live 2022:

16.10.2022, 20:00 UHR HAMBURG

Barclays Arena

17.10.2022, 20:00 UHR LEIPZIG

Quarterback Immobilien Arena

18.10.2022, 20:00 UHR BERLIN

Mercedes-Benz Arena

29.10.2022, 20:00 UHR MÜNCHEN

Olympiahalle

17.11.2022, 20:00 UHR FRANKFURT

Festhalle

21.11.2022, 20:00 UHR STUTTGART

Hanns-Martin-Schleyer-Halle

22.11.2022, 20:00 UHR KÖLN

Lanxess Arena