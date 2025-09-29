The Cure nur noch Nummer drei hinter Lewis Capaldi und Calvin Harris

The Cure haben den vierten Headliner-Auftritt für 2026 bekannt gegeben: Beim Isle of Wight treten sie zwischen dem 18. bis 21. Juni auf, und zwar am Sonntag. Interessant: Sie sind im Top Billing hinter Lewis Capaldi und Calvin Harris gelistet. Also als die Nummer drei, unabhängig davon, dass sie an ihrem Auftrittsabend Headliner sein werden. Die Aufzählung der Festival-Headliner seitens des Veranstalters entspricht daher vielleicht der kalendarischen Abfolge.

Tickets für das Festival sind ab Mittwoch, dem 1. Oktober, um 8 Uhr morgens über isleofwightfestival.com erhältlich. Weitere Acts sind Teddy Swims, Tom Grennan, Sex Pistols (Paul Cook, Steve Jones, Glen Matlock) mit Frank Carter, The Last Dinner Party, Wet Leg, The Kooks, Feeder, Jo Whiley’s 90s Anthems, Rick Astley, David Gray, Five, KT Tunstall, Shed Seven, Starsailor, Suzanne Vega, Anastacia und Luvcat.

The Cure haben damit ihre dritte Headliner-Show fürs kommende Jahr annonciert. Von ihrem persönlichen Rekord mit 24 Headliner-Konzerten, aufgestellt 2019, sind sie damit allerdings noch weit entfernt.

Wir berichteten zuletzt:

Brechen The Cure 2026 ihren Festival-Headliner-Rekord?

Die Festival-Auftritte aus dem Jahr 2019:

Vor sechs Jahren waren die Briten Headliner beim Exit Festival in Serbien, Firenze Rocks (Italien). INmusic Festival (Kroatien), Hurricane/Southside, Glastonbury (England), Roskilde Festival (Dänemark), Rock En Seine (Frankreich), Austin City Limits, Pasadena Daydream (beide USA), Flow Festival (Finnland), Oyafestivalen (Norwegen), Picnic Afisha (Russland), Fuji Rock (Japan), Paleo Festival (Schweiz), Rock the City (Rumänien), Colours of Ostrava (Tschechien), Ejekt Festival (Griechenland), Mad Cool (Spanien), NOS Alive (Portugal), Werchter (Belgien), Pinkpop (Niederlande), Malahide (Irland) und Vivid Live (Australien).

Macht 24 Headliner-Shows. Für das kommende Jahr liegen The Cure noch bei drei. Aber bis zum Festivalsommer 2026 ist ja noch etwas Zeit.

Neues Album und Deutschland-Tour?

Den Nachfolger von „Songs of a Lost World“ aus dem Herbst 2024 wollte Robert Smith eigentlich längst veröffentlicht haben. Aber Wartezeiten sind wir ja gewohnt – die Platte erschien nach 16 Jahren Studiopause. Die nicht minder dringende Frage lautet: Werden The Cure auch durch Deutschland touren? Vielleicht ja im Herbst 2026 durch die Hallen.