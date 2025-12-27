Zwei Cure-Mitglieder reagieren auf den Tod von Perry Bamonte

Mit Reeves Gabrels und Roger O’Donnell haben zwei Mitglieder von The Cure persönlich auf den Tod von Perry Bamonte reagiert. O’Donnell postete auf X ein kurzes Statement zu einem gemeinsamen Foto von Bamonte und ihm: „Remembering all the laughs we shared …“ – „Ich erinnere mich an all die gemeinsamen Lacher.“

Auf dem Schwarzweißbild stehen die beiden sich gegenüber, haben eine Papierkrone auf dem Kopf und lachen sich an. Reeves Gabrels schrieb selbst auf X nichts, repostete aber einen Tweet mit einem Video, das ihn mit Bamonte auf der Bühne zeigt: „Perry Bamonte und Reeves Gabrels im Gespräch vor ‚A Forest‘. Ich liebe das Lächeln auf Perrys Gesicht. Immer das liebenswerteste Mitglied von The Cure.“

Am gestrigen Freitag hatten The Cure auf ihrer Homepage den Tod Perry Bamontes gemeldet: „Mit großer Traurigkeit bestätigen wir den Tod unseres großen Freundes und Bandkollegen Perry Bamonte, der nach einer kurzen Krankheit über Weihnachten zu Hause verstorben ist“, schrieb die Band. „Still, intensiv, intuitiv, beständig und ungemein kreativ, war ‚Teddy‘ ein warmherziger und unverzichtbarer Teil der Geschichte von The Cure.“

Und weiter auf der Band-Page: „Als jemand, der sich von 1984 bis 1989 um die Band kümmerte, wurde er 1990 festes Mitglied von The Cure, spielte Gitarre, sechssaitigen Bass und Keyboard auf den Alben ‚Wish‘, ‚Wild Mood Swings‘, ‚Bloodflowers‘, ‚Acoustic Hits‘ und ‚The Cure‘ und absolvierte zudem über 400 Konzerte in 14 Jahren.“

„Er kehrte 2022 zu The Cure zurück und spielte weitere 90 Shows, einige der besten in der Geschichte der Band, die im Konzert ‚Songs of a Lost World‘ am 1. November 2024 in London gipfelten. Unsere Gedanken und unser Mitgefühl gelten seiner gesamten Familie. Er wird uns sehr, sehr fehlen.“

Perry Bamonte wurde 65 Jahre alt. Eine Todesursache haben weder The Cure noch dessen Angehörige bekannt gegeben. Auch auf den Cure-Accounts in den sozialen Medien gibt es bislang keinen weiteren Kommentar. Bamontes zerbrechlich wirkendes Äußeres und sein zurückhaltendes Spiel auf der Bühne hatten Fans bereits seit seinem Cure-Comeback 2022 Sorgen bereitet.

Roger O’Donnell besiegte Krebserkrankung

Zuletzt hatte Keyboarder Roger O’Donnell gesundheitlich zu kämpfen – er besiegte eine Krebserkrankung. Der langjährige Keyboarder von The Cure gab 2024 bekannt, dass er gegen eine „sehr seltene und aggressive Form von Lymphdrüsenkrebs“ gekämpft hatte, es ihm jetzt aber „gut geht. Und die Prognose erstaunlich ist“.

„Ich hatte die Symptome ein paar Monate lang ignoriert. Aber schließlich ging ich zu einem Arzt. Und nach der Operation war das Ergebnis der Biopsie verheerend“, schrieb O’Donnell. Er hat den Krebs demnach besiegt.