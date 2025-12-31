Cure: Roger O’Donnell teilt Erinnerungsvideo für Perry Bamonte

Roger O‘ Donnell hat auf Facebook und YouTube ein bewegendes Erinnerungsvideo für Perry „Teddy“ Bamonte geteilt. Der The-Cure-Gitarrist und -Keyboarder ist über Weihnachten verstorben, nach „kurzer Krankheit“, wie es auf der Cure-Webseite heißt. Bamonte wurde 65 Jahre alt.

Der rund fünfminütige Clip „Perry Archangelo Bamonte 1960-2025“ zeigt Fotomontagen aus dem Leben Perry Bamontes, unterlegt mit einem Gothic-Stück. Montiert hat den Clip der User „Bruno Brunning’s Strange Machine“.

„Bruno a dear friend and colleague from Cure world made a tribute video for Perry“, schreibt Roger O’Donnell dazu und verweist auf die Verbindung von Bruno zur Band.

Fans nehmen Abschied

In den Kommentarspalten auf Facebook und YouTube kondolieren unzählige Fans von Perry Bamonte und The Cure. „Perry war immer eine der Geheimwaffen von The Cure, genau wie Porl. In meinem Kopf hat er nie aufgehört, Teil von The Cure zu sein. Bis jetzt, und das tut weh“, schreibt einer.

Ein anderer: „Wunderschöne Würdigung für Teddy. Es erscheint immer noch völlig unmöglich zu glauben, dass der Teddy, der sich ganz selbstverständlich unter die Fans mischte, als wäre er einfach irgendein Typ, nicht mehr da ist. Wir alle haben etwas verloren, wenn jemand mit der Freundlichkeit, die Teddy hatte, dieses Leben verlässt.“

Cure-Keyboarder Roger O’Donnell hatte schon kurz nach Perry Bamontes Tod mit einem gemeinsamen Foto der beiden aus glücklichen Cure-Tagen an den verlorenen Bandkollegen erinnert.

Abschied von Familie und Band

Perry Bamontes Ehefrau Donna hat auf ihrer Facebookseite einen Fotoslider mit 41 Bildern gepostet, die die gemeinsamen Jahre des Ehepaars reflektieren. Sie schrieb dazu: „Perry Archangelo Bamonte. Mein Herzschlag, meine Seele. Ich hatte die Ehre, über die Hälfte meines Lebens mit dir zu verbringen. Ich habe so viel Glück, das Privileg zu haben, deine Frau genannt zu werden. Ich habe so viel Glück, dich geliebt zu haben. Ich hoffe, du wirst mich abholen, wenn es für mich an der Zeit ist, Gott zu begegnen. Ich werde dich für immer lieben. Donna xxx“.

Nun werden The Cure nicht mehr als Sextett, sondern als Quintett weitermachen. Der Platz rechts neben Reeves Gabrels bleibt bei der Sommertournee der Band 2026 also frei. Wie Robert Smith und Kollegen den verstorbenen Freund, der 2022 nach zwölf Jahren Cure-Pause zurückkehrte, live würdigen werden, ist noch unklar.