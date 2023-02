The Drifters: Charlie Thomas ist tot

Charlie Thomas ist tot. Der Drifters-Sänger erlag seinem Leberkrebs bereits am 31. Januar, wie jetzt erst bekannt wurde. Er wurde 85 Jahre alt. Thomas hinterlässt seine Frau und drei Kinder.

Thomas war in den 1950er-Jahren in der Band The Five Crowns aktiv, die 1958 zu den „neuen“ Drifters wurde. Die Gruppe trat im Apollo Theater in New York auf, als George Treadwell die Originalbesetzung der Drifters feuerte und The Five Crowns engagierte. Im folgenden Jahr landeten sie ihren ersten Hit „There Goes My Baby“. Es folgten weitere Hits wie „Sweets for my Sweet“, „Under The Broadwalk“ und „This Magic Moment“.

Der Sänger tourte mit Band bis zum Ausbruch der Corona-Pandemie. „Obwohl er immer älter wurde, war er fast jedes Wochenende aktiv“, sagte Thomas Freund Peter Lemongello jr. der „Los Angeles Times“. „Unglücklicherweise ging er vom aktiven Leben dazu über, zu Hause zu bleiben, und es begann mit ihm bergab zu gehen.“