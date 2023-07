The Gaslight Anthem kündigen neues Album „History Books“ an

Nach neun Jahren Aufnahmepause bringen The Gaslight Anthem am 27. Oktober ihr sechstes Studioalbum „History Books“ heraus. Dazu veröffentlichten sie an diesem Freitag (21. Juli) schon den ersten Vorgeschmack zur Platte mit dem Titelsong.

„Keiner von uns wollte eine sehr düstere Platte machen“

Die Band veröffentlichte ebenfalls die Trackliste und den Titelsong zur Platte. Auf der Single-Auskopplung „History Books“ wird ein Gastauftritt von dem Sänger und Songwriter Bruce Springsteen zu hören sein. Zu der Zusammenarbeit erklärte Gaslight-Anthem-Frontmann Brian Fallon in einem Statement:

„Als Bruce Springsteen sagte, ich solle ein Duett für uns schreiben, bin ich fast durchgedreht. Es wird für mich immer großartig bleiben, dass einer der größten Songwriter der Welt und die Stimme eines meiner Helden für immer in einem Song eingefangen ist, den ich im Oktober an einem kleinen Holztisch in New Jersey geschrieben habe.“

Bruce Springsteen wird auch das einzige Feature auf der Platte bleiben. „History Books“ soll sich dabei stilistisch von ihren klassischen Vorwerken unterscheiden. So soll das Album keine „ernste“ Platte werden, sondern eher die Kraft des Loslassens von Dingen thematisieren, die einem nicht gut tun.

Laut Fallon sei dies aus der Aufregung heraus entstanden, nach so vielen Jahren wieder gemeinsam Musik zu machen. Außerdem erklärte er, über die Jahre gelernt zu haben, dass „Vergebung auf vielen Ebenen wichtig“ sei, aber in manchen Fällen ein Ende der Verbindung zu einem Menschen, der einem nur schadet, besser ist. Dies spiegelt sich auch bereits in ihrer ersten Single-Auskopplung wieder:

The Gaslight Anthem legten 2015 eine Pause ein, nachdem sie eine Tournee zu ihrem letzten Album „Get Hurt“ von 2014 abgeschlossen hatten. Die Auszeit begründete die Band damit, dass sie sich nun Zeit zur Erholung nehmen wolle und auch musikalisch solange zurücktreten müsse, bis sie etwas hätten, von dem sie „begeistert“ sind.

Seither kam die Band 2018 zwar noch einmal zusammen, um das zehnjährige Jubiläum ihres Albums „The ’59 Sound“ von 2008 mit einer kurzen Tournee zu feiern. Neue musikalische Projekte entstanden dabei aber nicht. Allerdings ging Fallon in dieser Zeit seiner Solokarriere nach und veröffentlichte zwischen 2016 und 2022 vier Soloalben.

Tracklist von „History Books“

1. Spider Bites

2. History Books (feat. Bruce Springsteen)

3. Autumn

4. Positive Charge

5. Michigan, 1975

6. Little Fires

7. The Weatherman

8. Empires

9. I Live In The Room Above

10. A Lifetime Of Preludes