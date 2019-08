Bekannt wurde er als Gitarrist von Bob Dylans The Band, späterer er außerdem als Filmkomponist für die Werke Martin Scorseses und vieler anderer. Nun kündigte Robertson sein neues Studioalbum an, das am 20. September erscheint.

Inspiriert von den zahlreichen Soundtracks, die er in der Vergangenheit komponierte, veröffentlicht Robbie Robertson am 20. September sein sechstes Soloalbum „Sinematic.“ Besonders von seiner kürzlichen Zusammenarbeit mit dem Regisseur Martin Scorsese, für dessen nächsten Film „The Irishman“ er die Musik schrieb und aufnahm, wurde der 76-Jährige beeinflusst. So wendet er sich auch in seiner eigenen Musik den dunkleren Seiten des Lebens und den Abgründen der menschlichen Natur zu. Als Sohn einer Mohawk-Indianerin und eines Juden aus einer Gangster-Familie musste Robertson in seiner Vergangenheit bereits einige Hindernisse überwinden. Auch diese Erfahrungen verarbeitet der Kanadier in seinem neuesten Werk. Ein Großteil von…