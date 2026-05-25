Ist das Star-Wars-Franchise endgültig erledigt?

Der folgende Text enthält Spoiler zu „The Mandalorian and Grogu“.

Vor langer Zeit, in einer weit, weit entfernten Galaxis – also 2019 – betrat ein Mann mit Helm eine Bar und rettete möglicherweise ein Franchise. „Rettete“ ist vielleicht zu hoch gegriffen, aber es hilft, sich zu erinnern: Als „The Mandalorian“ im November jenes Jahres auf Disney+ Premiere feierte, stand das Haus, das George Lucas gebaut (und an eine Maus verkauft) hatte, auf leicht wackeligem Boden. „Solo“, das die frühen Abenteuer eines jungen Han Solo als draufgängerischen Schmuggler schilderte, war in Backstage-Drama versunken und hatte 2018 an den Kinokassen deutlich enttäuscht. Das Finale der langjährigen Skywalker-Saga, „The Rise of Skywalker“, sollte einen Monat nach dem Serienstart in die Kinos kommen – und wirkte wie eine gefällige Antwort auf seinen risikofreudigen Vorgänger „The Last Jedi“. Animierte Serien gab es noch, die tief in die Hintergrundgeschichten und verstaubteren Winkel des Universums eintauchten. Aber wir hatten immer mehr Live-Action-Abenteuer im Star-Wars-Universum gewollt – und langsam beschlich einen das Gefühl, man habe sich etwas bei einer Affenpfote gewünscht.

Dann kam „The Mandalorian“, das die Abenteuer eines Kopfgeldjägers namens Din Djarin verfolgte. Alle nannten ihn einfach nach seiner Verbindung zu seinem Adoptivplaneten Mandalore – oder kurz „Mando“. Wie Boba Fett trug er einen verdammt coolen Stahlhelm und hatte ein beeindruckendes Arsenal. Anders als sein Kollege im Söldnergeschäft folgte er einem Kodex namens „The Way“ und hielt sich an einen strengen Ehrenkodex. Dazu hatte er ein Baby Yoda an seiner Seite, das für ein herrliches Doppelact im Stil von „Lone Wolf and Cub“ sorgte. Erschaffen von Jon Favreau, der sechs der acht Episoden der ersten Staffel schrieb, bot dieser erste Streaming-Ausflug genau das, was gefehlt hatte: Nervenkitzel, Schauer und guten altmodischen Spaß. Die Serie spielte fünf Jahre nach den Ereignissen aus „Return of the Jedi“ – und trotz gelegentlicher Zugeständnisse an die Hardcore-Fans wirkte sie nicht erdrückt vom Gewicht der hausinternen Mythologie.

Als Staffel 1 gegen Ende jenes Jahres zu Ende ging, hatte man das Gefühl, das Franchise könnte in eine Phase erneuerter Kreativität und kleiner Streaming-Blütezeit eintreten, mit der die Kinofilme nicht mithalten konnten – oder schlicht nicht wollten. Der Wookiee wird mit dem Lamm leben, der Anzellan wird sich neben den Hutten niederlassen, die Twi’leks und die Zabraks und die Mon Calamari dazu, und ein Kind – ein kleines, grünes, langohriges und unendlich niedliches Kind – soll sie anführen.

Star Wars auf Streamingkurs

Schnitt – oder im Geiste von Lucas: Seitenwisch – ins Jahr 2026, und, nun ja… Sie wissen es. Ex-Disney-CEO Bob Iger hielt schon 2019 einen „Weniger-ist-mehr“-Ansatz für nötig, und das war noch vor der Schwemme an Star-Wars-Content der vergangenen sieben Jahre. Die Konzernoberen mögen die Kinoproduktionen auf Eis gelegt haben, doch der Streamer pumpt regelmäßig neue Serien heraus, um das Franchise weiter zu melken. Eine davon war erstklassig („Andor“). Andere versanken in hemmungsloser Nostalgie („Obi-Wan Kenobi“), verloren sich im Dickicht mit Fan-Lieblingscharakteren („Ahsoka“) oder boten eine unglückliche Kombination aus beidem („The Book of Boba Fett“). Selbst „The Mandalorian“, das die Vorlage alter TV-Western so wirkungsvoll kopierte – man hätte es „Have Blaster, Will Travel“ nennen können –, begann über Crossover-Kontinuitätsprobleme zu stolpern. Ab Staffel 3 musste man die Boba-Fett-Serie gesehen haben und über einige übergreifende Handlungswendungen im Bilde sein, um noch zu verstehen, was passierte. Ein Alles-oder-nichts-Prinzip schlich sich ein, garniert mit immer magerem werdendem Storytelling. Man nennt das MCU-Syndrom.

Dennoch blieben die weiteren Abenteuer von Mando und Grogu, seinem kleinen kraftbegabten Kumpel aus einem Sumpf auf Dagobah, die vielversprechendste Wette des Franchises auf eine Rückkehr auf die große Leinwand. Also haben wir jetzt „The Mandalorian and Grogu“, in dem Pedro Pascal erneut den T-Visier-Helm aufsetzt und durch die Galaxis reist. Wo er einst seine Dienste dem Meistbietenden anbot, jagt Mando nun hauptsächlich Bösewichte für die Rebellion. Und würde man diesen Film – Regie: Jon Favreau, Drehbuch: Favreau, der amtierende Lucasfilm-Präsident Dave Filoni und Noah Kloor – allein nach seiner Eröffnungssequenz beurteilen, man glaubte, die alte Magie sei zurück. Ein Gangster erpresst imperiale Flüchtlinge auf dem Planeten Hoth – nach zehn Sekunden sind die Callback-Level bereits im roten Bereich. Mando kommt rein, schießt zuerst, stellt Fragen später. Der schurkenhafte Bösewicht flieht, halbe AT-ATs und ausgewachsene AT-AT-Walker kommen zum Einsatz, und unser Held und Grogu erledigen den Job. Das ist unbestreitbar aufregend auf eine sehr klassische Art.

Nachdem das Duo alles wunderbar eingefädelt hat, kehren sie zur Rebellenbasis zurück, wo ihre Kontaktperson – hallo, Sigourney Weaver – mit einem neuen Auftrag auf sie wartet. Und genau hier fangen die Probleme an.

[Wir hatten Spoiler angekündigt, zur Erinnerung.]

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Wenn der Plot ins Stocken gerät

Ihre Figur, Colonel Ward, will, dass der Mandalorianer einen besonders üblen Kerl mit Verbindungen zu den Überresten des Imperiums aufspürt und ihn lebend oder tot bringt. Ein Problem: Niemand weiß, wie er aussieht. Aber „die Zwillinge“ – also Jabba the Hutts Verwandte, die jetzt sein kriminelles Syndikat führen – haben Hinweise auf seinen Aufenthaltsort. Bevor er das Ziel schnappen kann, muss Mando ihnen einen Gefallen tun: Er soll ihren vermissten Neffen Rotta the Hutt aufspüren und zurückbringen.

Rotta erinnert übrigens ein wenig an seinen späteren Vater, aber da er als Grubenkämpfer eine Schuld abbezahlt, sieht er weniger aus wie Jabba und mehr wie ein durchtrainierter John Cena. (Rotta the Buff, oder?) Er ist auch eine CGI-Kreation, gesprochen von Jeremy Allen White – wobei man das nicht ahnen würde, denn seine Stimme wurde offenbar durch einen Filter gejagt, der sie vollständig unkenntlich macht. Was die berechtigte Frage aufwirft: Warum zum Teufel hat man Jeremy Allen White engagiert?! Lasst den Mann kochen! Rotta bekommt außerdem eine Rede darüber, dass er nicht zu seinen Verwandten zurückwill, dass es eine Last sei, Jabbas Sohn zu sein, und dass er nur sein eigener Herr sein möchte.

Ironischerweise fehlen die Worte, um zu beschreiben, wie grauenhaft der Dialog ist, den White hier aufgetischt bekommt – vielleicht hat er das Skript gelesen und dann per Vertrag die Stimmveränderung durchgesetzt, um sich von diesem Schund zu distanzieren? Es gibt die alte Anekdote über Harrison Ford, der auf dem Set von „Star Wars“ über seine Texte auf George Lucas losging und ihm zurief: „Du kannst das schreiben, George, aber man kann es nicht sagen.“ Die größte Verbindung von „The Mandalorian and Grogu“ zum Original besteht womöglich darin, dass diese zweifelhafte Tradition offenbar fortgeführt wird.

Rotta entpuppt sich als Verbündeter von Mando und Grogu bei ihrer Suche nach dem Unbekannten. Mando überlistet die Zwillinge, bevor diese ihn zwangsläufig überlistet hätten. Die Hutts tragen allerdings lang Groll nach, und der Rest des Films wird im Wesentlichen zu einem Katz-und-Maus-Spiel zwischen den Kriminellen und unserem dynamischen Duo.

Ein paar Glanzmomente

Es gibt ein paar Glanzmomente, darunter eine Verfolgungsjagd, die „The French Connection“ huldigt, und eine riesige weiße Meeresschlange, die aussieht, als wäre sie direkt vom Cover eines Frank-Frazetta-illustrierten Taschenbuchs entglitten. Grogu rechtfertigt seinen Platz im Titel. Dazu gibt es eine erstaunliche Menge an Wiederholungen, ein träges Erzähltempo, eine Handvoll Witzversuche, die schlicht verpuffen, kaum Ansätze einer Charakterentwicklung und mehr toten Raum, als man in einem Film erwartet, der sich an Revolverhelden-Narrativen und alten Serials orientiert.

Der exzentrische Casting-Ansatz der Serie, der uns Werner Herzog als Auftraggeber bescherte, liefert uns nun Martin Scorsese in einer kleinen Nebenrolle. Und wer sich je gefragt hat, wie es klingt, wenn Amerikas größter lebender Filmemacher einen vierarmigen Außerirdischen spricht, der aus einem Foodtruck interstellare Grillkäse-Sandwiches zubereitet – der sollte sich schleunigst ein Ticket kaufen.

Easter Eggs und Fanservice

Natürlich gibt es auch Easter Eggs und Auftritte von wiederkehrenden Figuren aus der Serie, tief vergrabene Referenzen und jede Menge Stoff, der die wahren Kenner zum Quietschen bringt. Die Fans wollen bedient werden! Bei meiner Vorführung jubelte ein Teil des Publikums, als eine Szene auffällig zu einem Mann schnitt, der einfach nur an einem Tisch saß. Im Abspann stand, dass dieser namenlose Pilot von Filoni gespielt wurde. Wobei ich nicht lügen will. Ich dachte kurz, „Haben die gerade Kid Rock in diesen Schlamassel reingeschmuggelt?“ (Nur so als Anmerkung.) Das Ganze gipfelt in einem großen Luftkampf, der um der alten Zeiten willen inszeniert wird. Man wird an die vielen großartigen Schlachten zwischen Rebellen und imperialen Kräften erinnert, die die Filme über die Jahre hinweg geboten haben. Solche schönen Erinnerungen tun diesem Film keinen Gefallen.

Sollte das nicht Lucasfilms neue Hoffnung auf ein Comeback auf der großen Leinwand sein? Was ist schiefgelaufen? Der Start am Feiertagswochenende sieht nach „normalen Maßstäben“ erfolgreich aus – der Film dürfte heute die 100-Millionen-Dollar-Marke knacken –, und doch gilt er bereits als wahrscheinlicher Kandidat für den einspielschwächsten Star-Wars-Film aller Zeiten. Die Stammkundschaft würde die ersten Tage ohnehin kommen, aber danach spürt man, dass das Publikum, das sich fragt, warum es ins Kino gehen soll, um etwas zu sehen, das als Mid-Season-Handlungsbogen besser funktioniert hätte, von Anfang an für einen Flop sorgt. Und dieses Zögern ist berechtigt. Wenig deutet darauf hin, dass dieser Stoff den Hyperraumsprung vom Streamer ins Multiplex gebraucht hätte. Er ist strikt für die weniger anspruchsvollen Fans – und die Aktionäre.

Vielleicht waren die Erwartungen, dass dies das Ding sein würde, das dem Franchise wirklich wieder Staunen und Größe verleiht – hilf uns, Pedro Pascal, du bist unsere einzige Hoffnung! –, schlicht unangemessen. Aber man wollte, dass dieser Film das Gefühl zurückbringt, dass Star-Wars-Kinoereignisse, egal ob mit pulpigen TV-Wurzeln oder nicht, tatsächlich Ereignisse sind. Jetzt sind sie nur noch weiterer Content in einem Meer aus Franchise-Überfluss. An der Kinokasse wird „The Mandalorian and Grogu“ verhindern, dass die Unternehmensbilanz in den Keller rauscht. Kreativ lässt er das gesamte Franchise vollkommen und restlos erledigt wirken. Um einen weisen Mann mit Helm zu paraphrasieren: Das ist nicht der Weg.