Manchmal ist es schöner, das Popcorn in der eigenen Küche im Topf herzustellen, als sich im Kino in Sesseln zu fläzen. Deshalb eine Übersicht der in den kommenden Monaten auf Blu-ray, DVD und in 4K erscheinenden Filme für Ihre ganz private Mattscheibe.

Die Highlights

The Lego Movie 2

Erscheint am: 11.07.2019

Nachdem „The Lego Movie 2“ im Februar 2019 in die Kinos kam, beglückt uns die Geschichte aus Steinstadt demnächst im Heimkino. Fünf Jahre nach dem ersten Teil der Geschichte um Emmet, Lucy und Batman haben die Bewohner mit Besuchern aus dem Weltall zu kämpfen. Die Freunde verlassen vertrautes LEGO-Gebiet und reisen in unbekannte Welten, um das Leben in Steinstadt wieder in Ordnung zu bringen.

Versionen im Überblick:

4K:

„The Lego Movie 2“ erscheint in 4K Ultra HD. Dieser Fassung liegt außerdem der Film als Blu-ray bei.

Blu-ray:

Für all diejenigen, die kein 4K-Equipment zuhause stehen haben: Emmet, Lucy und Batman kann man auch auf Blu-ray kaufen.

DVD:

Ganz klassisch: „The Lego Movie 2“ gibt es ab Juli auch auf DVD.

Prime Video:

Für alle Streaming-Liebhaber ist der Film ebenfalls bei Prime Video verfügbar.

Alita: Battle Angel

Erscheint am: 01.08.2019

Iron City, in der fernen Zukunft: Dr. Dyson Ido findet den Kopf eines Cyborgs, woraufhin er ihr einen Körper baut. Sie ist ihm wie eine Tochter, folglich möchte er sie vor ihrer Vergangenheit, an die sich Alita ohnehin (noch) nicht erinnern kann, schützen. Ihr Freund Hugo ist da anderer Meinung, denn Alita verfügt über außergewöhnliche Kampffähigkeiten. Bald macht Iron City Jagd auf die Androidin.

Versionen im Überblick:

Blu-ray (3D-Steelbook):

Gleich Anfang August erscheint „Alita: Battle Angel“ unter anderem als Blu-ray in einem Steelbook. Die limitierte Auflage enthält eine Blu-ray in 2D, verpackt in einem auffälligen Steelbook mit 3D-Print.

Blu-ray:

De Film wird auch als schlichte Blu-ray veröffentlicht.

4K Ultra HD (Steelbook):

Für Sammler und Liebhaber gibt es „Alita: Battle Angel“ auch als Steelbook mit alternativem Cover.

4K:

Diese Version beinhaltet den Film nicht nur in 4K Ultra HD, sondern auch als 3D- und Standard-Blu-ray.

DVD:

Die Verfilmung des Mangas „Battle Angel Alita“ von Yukito Kishiro gibt es natürlich auch auf DVD.

Apocalypse Now: 40th Anniversary Edition

Erscheint am: 22.08.2019

Der kultige Antikriegsfilm „Apocalypse Now“ feiert dieses Jahr seinen 40. Geburtstag. „Apocalypse Now“ gilt als einer der bedeutendsten Filme des vergangenen Jahrhunderts und behandelt die Geschichte des abtrünnigen Colonel Walter E. Kurtz. Ein Aufschrei gegen den sinnentleerten Krieg.

Blu-ray-Steelbook:

Das Steelbook kommt inklusive Final Cut, Redux, Kinofassung und einiges an Bonusmaterial. Außerdem ist die Dokumentation „Hearts of Darkness“ vorhanden. Alles natürlich im Blu-ray-Format.

4K Ultra HD (Steelbook):

Zusätzlich zu den Blu-ray-Fassungen des Final Cuts, Redux und der Kinofassung gibt es in der limitierten 4K-Ultra-HD-Steelbook alles auch in Ultra-HD-Qualität. Das Bonusmaterial ist identisch zu denen im Blu-ray-Steelbook.

Blu-ray:

Die Blu-ray-Version beinhaltet zwei Discs, die den 183-minütigen Final Cut, den 202 Minuten langen Redux und die Kinofassung zeigen. Vorhanden sind auch einige Extras.

DVD:

Die DVD zeigt schlicht und einfach den Final Cut von „Apocalypse Now“.

Der goldene Handschuh

Erscheint am: 22.08.2019

„Der goldene Handschuh“ erscheint im August auf DVD und Blu-ray. Mehr braucht es auch nicht, um die Geschichte des freien, unentdeckten Serienmörders zu erzählen. Er sitzt seine Zeit in der Kneipe „Zum goldenen Handschuh“ ab und versteht sein Handwerk gut, Opfer zu vergewaltigen, zerstückeln und anschließend verschwinden zu lassen. Wunderbäume, die den Gestank der verwesenden Leichen bändigen, scheinen Fritz Honkas beste Freunde zu sein.

Blu-ray:

Fritz Honkas Saufgelage und Gemetzel lassen sich entweder auf Blu-ray beobachten…

DVD:

…oder aber auf DVD.

Avengers: Endgame

Erscheint am: 05.09.2019

Die Fortsetzung zu „Avengers: Infinity War“ – und damit der zehnte und vorletzte Teil der dritten Phase des Marvel-Universums – erscheint im September für das Heimkino. Bösewicht Thanos hat das meiste Leben vernichtet. Die Superhelden wissen nicht so recht weiter – bis sie erfahren, dass Nick Fury ein Notsignal absetzen konnte. Die Verstärkung ist im Anmarsch, der Kampf gegen das Böse kann beginnen.

4K:

„Avengers: Endgame“ erscheint unter anderem als limitierte 4K-Version.

3D-Blu-ray:

Außerdem ist der Kampf zwischen Gut und Böse als limitierte 3D-Blu-ray erhältlich.

Blu-ray:

Wer kein 3D-fähiges Heimkino besitzt, der kann ganz einfach auf eine Blu-ray zurückgreifen.

DVD:

Oder ganz klassisch: „Avengers: Endgame“ erscheint auch auf DVD.

Prime Video:

Ebenfalls ist es möglich, den Marvel-Streifen bei Amazon Prime zu streamen.

Weitere Heimkino-Veröffentlichungen

Extremely Wicked, Shockingly Evil And Vile

Erscheint am: 04.07.2019

Captain Marvel

Erscheint am: 18.07.2019

Dumbo

Erscheint am: 15.08.2019

Modern Family: Season 9

Erscheint am: 15.08.2019

Pet Sematary

Erscheint am: 15.08.2019

Shazam!

Erscheint am: 05.09.2019

Aladdin

Erscheint am: 26.09.2019

John Wick: Chapter 3

Erscheint am: 01.10.2019

Detective Pikachu

Erscheint am: 10.10.2019

X-Men: Dark Phoenix

Erscheint am: 31.10.2019

Men In Black: International

Erscheint am: 03.11.2019

