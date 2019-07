Bei den Zuschauern kommt das aus Südkorea stammende Konzept der TV-Sendung „The Masked Singer“ so gut an, dass schon jetzt eine zweite Staffel für nächstes Jahr bestätigt wurde. Woche für Woche treten dabei bis zur Unkenntlichkeit verkleidete Prominente mit einem Song gegeneinander an, den sie sich selbst ausgesucht haben. Der mysteriöse Engel konnte am Donnerstagabend (25. Juli 2019) mit einer passenden Interpretation des Rammstein-Lieds „Engel“ überzeugen.

Wer hinter dem Engelskostüm steckt, kommt erst ans Licht, wenn der Künstler dahinter nicht mehr überzeugt. Zuschauer können telefonisch für ihre Favoriten abstimmen. Während der gesamten Sendung werden die Sprechstimmen der Sänger verzerrt und nur mithilfe des Gesangs und einigen in Einspielern gezeigten Indizien können die Identitäten der Star-Gäste erraten werden.

Jurymitglied und Popsänger Sasha vermutete in der Sendung am Donnerstagabend, der Engel spreche mit einem Dialekt. In den letzten Sendungen bewies er sich außerdem als Metal-Fan: So sang er bereits eine Version von Metallicas „Nothing Else Matters“ und „Sweet Dreams“ von Marilyn Manson. Das Video zu der Donnerstag-Darbietung (25.Juli) von „Engel“ finden sie hier.

