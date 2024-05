Acht Jahre lang haben The Offspring ihren Song „Million Miles Away“ nicht mehr live gespielt. Beim BottleRock-Festival in Napa, Kalifornien holten sie den Hit wieder auf die Bühne – und mit ihm gleich Ed Sheeran. Der Musiker unterstützte die Band als Gast, spielte E-Gitarre und sang.

Den Fans scheint die rockige Seite des sonst eher soften Popstars zu gefallen: „Du solltest als nächstes ein Rockalbum aufnehmen“, heißt es in den Instagram-Kommentaren unter seinem Post.

Ed Sheeran präsentiert The-Offspring-Tattoo

Für Ed Sheeran dürfte mit dem Auftritt ein Traum in Erfüllung gegangen sein. Stolz präsentiert er The Offspring bei Instagram ein Tattoo auf seinen Rippen, dass von der Punk-Rock-Band inspiriert wurde. Unter seinem Video schreibt er: „Das erste Album, das ich je gekauft habe, war ‚Conspiracy of One‘. Als ich 9 Jahre alt war, habe ich vor dem Spiegel immer so getan, als wäre ich in ihrer Band und habe das Album mitgesungen, vor allem den Song ‚Million Miles Away‘, weil es der erste Song war, den ich von ihnen gehört habe“, so der 33-Jährige.

„Ich habe es in einem Interview erwähnt und Noodles/Dexter haben sich mit mir in Verbindung gesetzt, als wir herausfanden, dass wir alle auf dem gleichen Festival spielen, um zu fragen, ob ich auf die Bühne kommen und es singen möchte. Es war ein sofortiges Ja, natürlich. Es fühlte sich wirklich so an, als würde ein Kindheitstraum in Erfüllung gehen, danke, dass ihr mich dort oben haben wolltet. Musik ist ein wilder Ritt, ich bin jeden Tag so dankbar, dass ich meinen Traum in der Realität leben kann“, schreibt der Brite.

The Offspring performten mit einem weiteren Stargast

Die Punk-Rock-Gruppe scheinen es zu mögen, Weltstars für ein Feature auf ihre Konzerte zu holen. Erst am 15. Mai setzten sie dies beim Starmus-Festival in Bratislava um. Zusammen mit Brian May spielten sie ein Mix aus The Offsprings „Gone Away“ und Queens „Stone Cold Crazy“.

Überraschend war die Anwesenheit von Brian May beim nach eigenen Angaben „weltgrößten Festival für Wissenschaft, Musik und andere Künste“ nicht. Der Queen-Gitarrist und Astrophysiker rief die Veranstaltung gemeinsam mit seinem Wissenschaftskollegen Garik Israelian ins Leben. Dementsprechend gut passten auch The Offspring ins Programm: Frontmann Dexter Holland ist promovierter Molekularbiologe. Ferner trat der vormalige Spandau-Ballet-Sänger Tony Hadley auf.