Rod Stewart über Ed Sheeran: „Ich kenne keinen seiner Songs“

Während er über George Ezra nur positive Worte verliert, scheint Rod Stewart vom „Shape of You“-Sänger Ed Sheeran kein großer Fan zu sein. Nach eigener Angabe kennt er nicht einen einzigen Song des Pop-Stars. Das gab der Musiker in einem Interview während einer Diskussion über moderne Interpreten bekannt.

Stewart hört lieber George Ezra… oder sich selbst

In den 1970er Jahren gehörte Rod Stewart zu den Größen der britischen Musikszene. Während seiner langjährigen Karriere hat sich der 79-Jährige ein Urteil über die Branche und ihre Künstler:innen bilden können. In einem Gespräch mit der „Times“ wurde er gefragt, welche Werke und Musiker:innen er zur heutigen Zeit noch als zeitlos betrachten würde. Selbstbewusst nannte er zunächst seinen eigenen Track „Maggie May“ aus dem Jahr 1971 und überlegte dann einen Moment, wer oder was ebenfalls in diese Kategorie fallen würde.

„Ich mag Dingsbums. Oh verdammt super, Rod. Gut gemacht“, sagte er, als ihm der Name eines bestimmten Sängers auf der Zunge lag, der ihm aber nicht einfallen wollte. Er Stewart führte weiter aus und versucht ihn mit einigen Attributen zu beschreiben: „Er ist Brite, wirklich talentiert, und seine Lieder werden in aller Munde sein.“ Sein Gesprächspartner Jonathan Dean vermutete, dass es sich bei der beschriebenen Person um Ed Sheeran handeln könnte und warf den Namen in den Raum – wurde von Rod Stewart jedoch schnell zurückgewiesen, als dieser entgegnete: „Nein, nicht Ed, ich kenne keinen seiner Songs, alter Rotschopf. Jesus …“

Mehr zum Thema Ed Sheeran will während Asien-Tour jede Woche nach Hause fliegen

Nachdem der „Handbags and Gladrags“-Sänger den Song „Shotgun“ ansummte, konnte Dean endlich erkennen, dass es sich bei dem geheimnisvollen Künstler um George Ezra handelte. Der Musiker erklärte: „Ich denke, er schreibt wirklich großartige Songs. Er wird noch eine ganze Weile da sein.“ Während Ezra wohl einen neuen Fan dazugewonnen hat, kann Ed Sheeran nicht damit rechnen, Stewart auf seiner aktuellen „Mathematics“-Tour als Gast begrüßen zu dürfen.