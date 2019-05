Video: Festival zieht den Stecker – aber Neil Young rockt weiter!

In Omsk dreht ein einsamer Zug für Kinder seine Runden – zu den Klängen des Rammstein-Hits „Du hast“.

Harte Musik für ein hartes Klima: Wie ein neu aufgetauchtes Video zeigt, werden die Songs von Rammstein auch in Sibirien gespielt – in der Kinder-Eisenbahn in einem Park. In Omsk fährt im Stadtpark ein Kinderzug zu den Klängen von „Du hast“. Auszug: „Du hast mich gefragt und ich hab nichts gesagt / Willst du bis der Tod uns scheidet / treu sein für alle Tage /Nein!“ Ob alle Sibirier Deutsch verstehen, ist nicht bekannt. Im Clip bewundern eine Großmutter und ihr Kind den einsamen Zug, in den kein Kind einsteigen will … Rammstein in Sibirien: https://www.youtube.com/watch?time_continue=22&v=R0HxhinK_2w