Der „White Guy“-Videostar der Offspring ist heute politischer Livestreamer – und immer noch pretty fly

Ende 1998, vor Social Media und Smartphones, waren MTV-Musikvideos noch ein massiv einflussreicher Kulturspiegel für die Jugend – voller Bilder und Sounds, so dynamisch wie divers. Boybands waren größer denn je, Will Smith war „Gettin‘ Jiggy Wit It“, und Green Day hatten die Zeit ihres Lebens. Währenddessen baute eine andere kalifornische Band mit Punk-Wurzeln, die Offspring, ihre eigene leidenschaftliche Fangemeinde auf – mit eingängigen, frechen Songs und aufwendigen Clips, an denen niemand mit der Fernbedienung vorbeizappte.

Ihr größter Hit und wohl ikonischstes Video ist das von McG inszenierte „Pretty Fly (For a White Guy)“ – eine Abrechnung mit uncoolem Möchtegern-Typen, die es „trotzdem faken“, indem sie Hip-Hop-Style kopieren, Caps verkehrt herum tragen, Oversize-Trikots und Goldketten.

Guy Cohen, der junge Schauspieler, der in dem bunten Clip die Hauptrolle spielte, verkörperte den Charakter so charmant, dass er für die Fans der Band zu einer ironischen, fast mythischen Figur wurde. Der Song mag ein Kommentar zu kultureller Aneignung sein, doch das campy Video und die unbeschwerte Art, wie die Band den Track live performt – oft mit dem Schauspieler auf der Bühne, der unbeholfen dazu tanzt –, hat über die Jahre für viele gute Momente gesorgt.

Neunziger-Nostalgie lebt

Da die Neunziger-Nostalgie in sozialen Netzwerken gerade heißer ist denn je, erlebt Cohen seine Fly-Guy-Tage erneut. Er stieß im vergangenen August zur Offspring-Show im Kia Forum dazu, im Oktober beim When-We-Were-Young-Festival in Las Vegas, und zuletzt erst am vergangenen Wochenende beim BeachLife Festival in Redondo Beach – ein triumphaler Auftritt.

ROLLING STONE hat sich mit dem pretty fly Guy – ja, er heißt wirklich Guy – unterhalten: über das Video, seinen anhaltenden, mittlerweile generationenübergreifenden Ruhm und was er in den letzten 28 Jahren so getrieben hat.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Sie waren ein echter Videostar in der Hochzeit von MTV. Und nach all den Jahren erinnern sich die Leute immer noch an den „Pretty Fly (for a White Guy)“-Typen.

Es ist ziemlich erstaunlich, wie lange das anhält. Ich glaube, der Charakter ist eines der prägenden Bilder der Neunziger. Er erinnert die Leute wohl an bessere Zeiten … daran, wie sie mit der Familie MTV geschaut haben, vor dem ganzen Social-Media-Zeitalter. Er bringt den Menschen einfach Freude, und ich umarme das gerne. Ich glaube, es ist vielleicht größer als je zuvor.

Wie haben Sie die Chance bekommen, im Video mitzuspielen?

Ich fing mit dem Schauspielern an, als ich 18 wurde, und das war etwa sechs Monate nach meinem Einstieg ins Schauspielgeschäft. Damals, Ende der Neunziger, waren Musikvideos ein toller Einstieg, um Erfahrungen zu sammeln, weil sie nicht-gewerkschaftlich organisiert waren – ähnlich wie Komparsenarbeit. Ich hatte auch in Alanis Morissettes Video „Thank U“ mitgemacht, in dem sie nackt dastand, während Leute an ihr vorbeigingen – ich war einer der verschwommenen Passanten. Dann kam dieses Video, und es stellte sich als eines der größten Musikvideos aller Zeiten heraus. Es hat mein Leben verändert.

Wie sind Sie an Ihre Bewegungen im Video herangegangen? War das ein Witz, oder haben Sie es ernst genommen?

Ich habe das alles nicht ernst genommen. Für mich war das gesamte Video und der Charakter eine Persiflage auf die damalige Zeit und auf diesen Typus weißer Leute, die versuchen, mit einer anderen Kultur mitzuschwingen und so. Solche Typen gab es damals durchaus. Heute ist das eigentlich kein Ding mehr, aber damals nannte man so jemanden einen „Try Hard“. Es war also alles im Spaß gemeint. Ich bin kein ausgebildeter Tänzer. Aber was die Moves angeht – die meisten davon habe ich mir selbst ausgedacht, besonders wenn ich das Bein nehme und so herumhüpfe.

Moves und Generationen

Es gab damals etwas, das sich „the Molly Ringwald“ nannte, das McG, der Regisseur des Videos – der später Kino- und Fernsehproduktionen machte –, haben wollte. Den hat er mir gezeigt. Aber ich glaube, den ganzen anderen Kram habe ich mir selbst ausgedacht. Ich war einfach albern, hatte Spaß, bin herumgehüpft, habe viel gestreckt und einfach alles ausprobiert.

Es scheint, als würde eine ganz neue Generation den Song und die Band entdecken. Haben Sie das beobachtet?

So etwas habe ich noch nie erlebt: Wir sehen drei Generationen von Familien, die gemeinsam zu Konzerten gehen – die Kleinen, die Eltern und sogar die Großeltern. Das ist familientauglich. Es gibt ein bisschen Fluchen, aber die Band hat genug Hits, dass alle einfach eine gute Zeit haben. Und was mir auffällt: Kinder und alle anderen verkleiden sich als der Charakter! Auf einer Offspring-Show sind immer 20 bis 30 Leute als mein Charakter verkleidet.

Sie sehen fast genauso aus wie im Video. Was machen Sie, um so jung zu bleiben?

Ich war 18 Jahre alt damals. Jetzt bin ich 46. Ich glaube, es sind größtenteils die Gene, aber ich trinke auch keinen Alkohol, ich rauche nicht. Ich trage jeden Tag Sonnencreme mit Gesichtslotion, und ich halte mich viel drinnen auf. Ich bin Vollzeit-Livestreamer, also verbringe ich viel Zeit in geschlossenen Räumen und aus der Sonne heraus.

Erzählen Sie uns von Ihrem Livestreaming unter dem Namen „I’m Really Important“.

Ich rede über Politik. Ich debattiere morgens ein paar Stunden lang mit Leuten auf TikTok, und abends gehe ich Nachrichten durch und versuche, die Dinge auf YouTube oder Twitch positiv zu rahmen. Mir liegen alle meine amerikanischen Mitbürger am Herzen, und ich finde: Je mehr man unsere Regierung versteht, desto optimistischer ist man, was die Zukunft angeht – weil man Chancen erkennt und die Grenzen bestimmter Dinge sieht. Das ist mein Ziel. Ich versuche, Politik unterhaltsamer zu machen und die Leute ein bisschen zu bilden.

Politik und Offspring-Fandom

Wissen Ihre Streaming-Follower, dass Sie der „Pretty Fly (For a White Guy)“-Typ sind?

Ich könnte keinen Prozentsatz nennen, aber ich verberge es nicht. Es kommt nicht so oft zur Sprache. Wenn doch, ist es so ein kleines Easter Egg. Ich würde behaupten, ich bin der größte Offspring-Livestreamer überhaupt. Viele Fans hängen in meinem Channel ab, einfach weil ich mit der Band verbunden bin. Im politischen Bereich werde ich mittlerweile öfter erkannt, weil ich dort einige hochkarätige Sachen gemacht habe. Aber wenn ich das Outfit anziehen würde, würde ich überall angehalten werden.

Was für hochkarätige Sachen?

Ich hatte ein paar Auftritte auf dem YouTube-Kanal Jubilee, der für Debatten wirklich groß ist. Ich habe Ben Shapiro debattiert, und dabei gab es einige virale Momente. Außerdem toure ich mit einem anderen Livestreamer namens Destiny durch College-Campusse – ähnlich wie Turning Point USA, aber aus einer linken Perspektive. CNN hat darüber gerade einen Beitrag gemacht.

Ihr Auftritt beim BeachLife-Festival am vergangenen Wochenende hat für Furore gesorgt. Sie waren auch schon beim Kia-Forum-Konzert der Band letztes Jahr dabei. Wie oft passiert das?

Sehr selten. Dexter [Holland] und ich sind in Kontakt geblieben. Alle paar Jahre melden wir uns, schreiben uns oder so. Er ist ein vielbeschäftigter Typ, also versuche ich, ihn in Ruhe zu lassen, aber er war die ganze Zeit über großartig zu mir. Vielleicht einmal alle zehn Jahre lädt er mich zu einer Show ein, und ich gehe hin, um einfach abzuhängen, die Jungs zu begrüßen und vielleicht auf die Bühne zu gehen.

Aber letztes Jahr meldete er sich und sagte: „Ich habe diese verrückte Idee, wir machen eine riesige Show im Forum. Wir spielen Arenen. Wir sind größer als je zuvor und würden uns freuen, wenn du rauskommst. Hast du noch das Trikot?“

Zurück auf der Bühne

Das Trikot habe ich noch, aber es hängt gerahmt an der Wand. Also sagte er: „Ich lasse dir ein maßgeschneidertes machen.“ Sie haben es angefertigt, ich bin auf die Bühne gegangen, und es hat einfach riesigen Spaß gemacht. Seitdem bitten sie mich immer wieder, bei großen Shows dabei zu sein. Sie haben die größte Indoorarena in Paris bespielt und mich dort rausgeholt. Dann Montreal. Wir haben auch das When We Were Young in Vegas letztes Jahr gemacht. Ich war beim Auftakt der US-Tournee in Bakersfield dabei. Und dann natürlich BeachLife… Ich darf Cheerleader der Band sein. Sie sind nicht so Social-Media-affin, ich glaube, sie sind ein bisschen älter als ich, also drehen wir Trending-Clips und filmen Content, wenn ich dabei bin. Das läuft sehr gut auf ihren Plattformen.

Die Band hat auch diese aufblasbaren Schlauchfiguren auf der Bühne, die aussehen wie Sie. Sind die neu?

Die benutzen die schon eine Weile. Mein Gesicht ist drauf, was lustig ist. Vor Jahren war ich mit ihnen auf Tour. Ich war 18, 19, und ich kann nicht glauben, dass meine Eltern mich haben fahren lassen, aber ich war mit ihnen auf den Bussen, in den Privatflugzeugen, und der Höhepunkt war Woodstock 99. Ich habe dieses Leben also schon einmal gelebt, und jetzt macht es Spaß, das 30 Jahre später in all diesen großen Arenen noch einmal zu erleben.

Der Song macht sich über einen bestimmten Typus lustig, fühlt sich aber gleichzeitig wie eine Feier an. Als weißer Mann selbst – hatten Sie Bedenken? Hat sich im Laufe der Jahre irgendjemand über die Darstellung beschwert?

Niemand ist jemals auf mich zugekommen und hat gesagt: „Schäm dich, du bist ein Monster.“ [Lacht.] Aber schau: Ich war in Hip-Hop. Meine Lieblingsshow als Kind war „In Living Color“, das überwiegend mit schwarzen Darstellern besetzt war. Ich kannte und schätzte die Kultur. Ich habe nur erkannt, dass es Leute gab, die sich sehr darum bemühten, sich als Teil davon darzustellen, und wir haben uns darüber lustig gemacht. Ich glaube, bestimmte Communities haben das verstanden, den Witz darin gesehen und es nicht als Kulturaneignung oder so etwas aufgefasst.

Sie wirken wie ein positiver Mensch. Wenn man über Politik spricht, hat man es mit viel Negativität zu tun. Wie gehen Sie damit um?

Oh ja. Ich habe das Gefühl, ich mache in meinem Stream die Hälfte der Zeit so eine Art mentale Gesundheitsfürsorge für die Leute, weil es schwer ist, positiv zu bleiben. Was gerade passiert – egal, was man politisch denkt –, es gibt viele schlechte Dinge auf der Welt. Ich versuche, den Menschen aufzuzeigen, wo es Chancen gibt und wo die Dinge gut laufen, und dass aus schlechten Situationen auch Gutes entstehen kann.