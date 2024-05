Bruce Springsteen befindet sich zurzeit mit der E-Street-Band auf großer Welttournee. Am Sonntag (12. Mai) spielte er eine knapp zweistündige Show im Stadion des Nowland Parks in Kilkenny, Irland. Üblicherweise eröffnete der Musiker zuletzt seine Konzerte mit „Lonesome Day“. Doch bei seinem Auftritt in Irland entschied er sich für einen anderen Opener.

Somit eröffnete Springsteen den 32-Song-Reigen mit „A Rainy Night In Soho“. Mit dem The-Pogues-Cover ehrte er den im November 2023 verstorbenen irischen Frontmann Shane MacGowan. Der Sänger starb im Alter von 65 Jahren an einer Lungenentzündung.

Bruce Springsteens „A Rainy Night In Soho“-Cover:

„Kilkenny!“ begrüßt Springsteen das Publikum. Nachdem er mit der Zeile „I’ve been loving you a long time“ den Song anstimmt, steigen die Fans sofort mit ein. Noch im Outro des Liedes wirft sich Springsteen seine Gitarre um den Hals, um darauf in „Lonesome Day“ einzusteigen.

„Für mich ist er ein Meister”

Bereits 2021 äußerte sich Springsteen über MacGowan in einem Interview in der irischen „Late Late Show“ auf dem Sender RTÈ One. „Er ist DER Mann, wissen Sie? Ich glaube wirklich, wie ich hier in meiner Radiosendung sitze, dass die meisten von uns in hundert Jahren vergessen sein werden. Aber ich glaube, dass man sich an Shanes Musik erinnern und sie singen wird“, meinte Springsteen damals.

„Für mich ist er ein Meister, und ich schätze seine Arbeit und die Arbeit mit The Pogues sehr“, erklärte der Musiker weiter. Noch im Mai 2023 besuchte Springsteen den erkrankten MacGowan in Dublin. MacGowans Ehefrau Victoria Mary Clarke postete damals ein Bild der beiden und schrieb: „Was für eine große Ehre und wunderschöne Erfahrung, von dem Boss besucht zu werden. So ein durch und durch wundervoller Mann und ein totales Genie.“

Deutschlandkonzert rückt näher

Bis Ende Juli wird Bruce Springsteen mit der E-Street-Band noch in den Arenen Europas unterwegs sein. In Deutschland wird der 74-Jährige nur eine einzige Show geben. Am Freitag, den 5. Juli 2024 spielt er in der Heinz-von-Heiden-Arena in Hannover. Die Tickets sind zwar bereits ausverkauft, allerdings gibt es im Fansale noch einzelne Karten zu ergattern. Die Preise fangen hier bei 278 € an. Wer direkt vor der Bühne stehen möchte, muss 530 € hinlegen.