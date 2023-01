The Pointer Sisters: Anita Pointer gestorben

Foto: Getty Images for City of Hope, Michael Kovac. All rights reserved.

Anita Pointer ist tot. Das Mitglied der Band The Pointer Sisters starb am Samstag, dem 31. Dezember 2022, im Alter von 74 Jahren.

Pointers Umfeld bestätigte den Tod in einem offiziellen Statement. „Obwohl wir über den Verlust von Anita zutiefst traurig sind, tröstet uns das Wissen, dass sie jetzt bei ihrer Tochter Jada und ihren Schwestern June und Bonnie ist und in Frieden lebt“, so die Erklärung, die von ihrem Pressesprecher Roger Neal herausgegeben wurde. „Sie war diejenige, die uns alle so lange zusammenhielt und zusammenhielt. Ihre Liebe zu unserer Familie wird in jedem von uns weiterleben. Bitte respektieren Sie unsere Privatsphäre in dieser Zeit der Trauer und des Verlustes. Der Himmel ist ein liebevoller, schöner Ort mit Anita dort.“



Legendäre Band

Die Schwestern June und Bonnie gründeten die Pointer Sisters im Jahr 1969. 1973 wurde die Band um ihre beiden Schwestern Anita und Ruth erweitert. Der erste große Pop-Hit der Gruppe war „Yes We Can Can“, geschrieben von Allen Toussaint. Die von Bonnie und June geschriebene Ballade „Fairytale“ aus dem Jahr 1974 wurde zum Hit in den Country-Charts und brachte der Gruppe den ersten von drei Grammys ein. In den 1970er und 1980er Jahren hatte die Gruppe eine Reihe von Hits, angefangen mit ihrer Version von Bruce Springsteens „Fire“, die 1978 Platz 2 der US-Pop-Charts erreichte. Weitere große Erfolge der Band waren „He’s So Shy“, „Slow Hand“, „I’m So Excited“, „Neutron Dance“ und „Jump (For My Love)“.

Anita Pointer hinterlässt ihre Schwester Ruth Pointer, ihre Brüder Aaron Pointer und Fritz Pointer sowie ihre Enkelin Roxie McKain Pointer.