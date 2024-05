Am 1. Juni 1983 brachten The Police ihr fünftes und letztes Studioalbum „Synchronicity“ heraus. Zum 40-jährigen Jubiläum der Erfolgsplatte erscheint am 26. Juli eine erweiterte Neuauflage inklusive bisher nie gezeigtem Video-, Bild- und Ton-Material.

Was hat die „Synchronicity“-Box zu bieten?

Wie die Band am Donnerstag (30. Mai) selbst auf ihren Kanälen verkündete, soll die „Synchronicity“-Box 55 unveröffentlichte Songs beinhalten. „Feiert mit uns das karrierebestimmende letzte Album: ‚Synchronicity’“, schreibt die englische Band. Die Neuauflage des Klassikers soll als 6CD, 4LP, 2CD, 2LP, 1LP Picture Disc und e-Album verfügbar sein.

Der limitierten Box soll zudem ein 62-seitiges Booklet beiliegen, das Linernotes von Jason Draper beinhaltet, auf dem der Musikjournalist die Entstehung von „Synchronicity“ beschreibt. Sechs unterschiedliche CDs, sollen Fans exklusives Material offenbaren. Für diejenigen, die lieber zu Vinyl greifen, stellt die Band drei verschiedene Versionen zur Verfügung.

So reagieren The-Police-Fans

Fans zeigen sich auf Instagram bereits begeistert von der Aktion. „Heilige Scheiße, endlich!!!! Das ist gottverdammt geil“, schreibt einer aufgeregt. Bei anderen sorgt die Box für nostalgische Gefühle. „Ich habe noch mein Original-Vinyl“, schreibt eine Userin. „Mein GOTT, was war das für eine Band 😍😍“, kommentiert ein anderer.

„Synchronicity“ war in einer Zeit der Bandgeschichte entstanden, in der es immer wieder zu Spannungen zwischen Sting und den anderen Band-Mitgliedern kam. Trotz der Differenzen wurde das Album eines der erfolgreichsten der Band.

Den Song „Every Breath You Take“ vom Album schrieb Sting in der Endphase seiner Ehe mit Frances Tomelty während eines Aufenthalts in Jamaika. Der Song wurde innerhalb kürzester Zeit zum Welthit. Am 4. Juni 1983 zog „Every Breath You Take“ in die amerikanischen US-Charts ein und hielt sich dort über acht Wochen auf Platz 1.