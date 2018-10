Seit The Police 2008 ihr nach eigener Aussage endgültig letztes Konzert gespielt haben, war es still um Sting, Stewart Copeland und Andy Summers geworden – zumindest als Formation. Doch ab 16. November wird es ein neues Vinyl-Box-Set geben.

Am 16. November, also zum 50-jährigen Jubiläum, erscheint das siebte Album der Rolling Stones erneut – mit einigen Extras, die Sammlerherzen höherschlagen lassen. Es trägt den Namen „Every Move You Make: The Studio Recordings" beinhaltet alle fünf Studioalben von Police. Die Alben stammen aus den Jahren 1978 bis 1983 und wurden in den Abbey Road Studios von Miles Showell remastert.

Außerdem gibt es eine 12-Track-Scheibe mit dem Titel „Flexible Strategies“, auf der sich exklusives Bonusmaterial und B-Seiten befinden. Auch ein Fotobuch mit seltenen und bisher unbekannten Fotos aus den persönlichen Archiven der Band ist Teil der Box.

Mit dem Erscheinen der neuen LP-Box feiern The Police das 40. Jubiläum ihres Debütalbums „Outlandos D’Amour“.